Piatok24. apríl 2026, meniny má Juraj, zajtra Marek, Marko, Markus

Obrovský gigant prepúšťa! Tisícky zamestancov prídu o prácu, môže za to AI?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MENLO PARK - Americká internetová spoločnosť Meta sa rozhodla prepustiť desať percent zamestnancov, teda zhruba 8000 ľudí. Firma to dnes podľa agentúry Bloomberg a serveru CNBC oznámila vo vyhlásení rozoslanom zamestnancom. Potvrdili sa tak skoršie informácie zdrojov agentúry Reuters.

Personálna riaditeľka Janelle Galeová v dnešnom vyhlásení uviedla, že firma oznamuje znižovanie počtu zamestnancov skôr, ako plánovala, pretože informácie o jeho podobe už unikli na verejnosť. "Viem, že je to nevítaná správa a že jej potvrdenie všetkých znervózňuje, ale vzhľadom na okolnosti sa domnievame, že to je najlepšie riešenie," dodala. Podľa skorších informácií agentúry Reuters chce firma rušením pracovných miest kompenzovať rozsiahle výdavky na infraštruktúru pre umelú inteligenciu (AI) a zároveň sa pripraviť na nárast produktivity práce, ktorý by mala AI priniesť.

Spoločnosť Meta prevádzkuje napríklad populárne sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú platformu WhatsApp. Ponúka tiež množstvo produktov založených na AI, vrátane rôznych chatovacích systémov. V poslednom čase sa firma začala viac sústrediť na AI a obmedzovať rozvoj virtuálneho sveta metaverse, ktorý predtým jej šéf Mark Zuckerberg označoval za budúcnosť podniku. Rozsiahle investície do AI však vyvolávajú obavy medzi akcionármi. Meta koncom januára predpovedala, že jej kapitálové výdavky sa v tomto roku vyšplhajú na 115 až 135 miliárd dolárov. V minulom roku predstavovali vyše 72 miliárd dolárov. Čistý zisk spoločnosti Meta v minulom roku klesol o tri percentá na 60,5 miliardy dolárov, tržby sa však zvýšili o 22 percent na takmer 201 miliárd dolárov.

Americký viceprezident J. D.
Mladí kresťanskí demokrati si kopli do Trumpovho viceprezidenta: Srandičky pre jeho mudrovanie! Ich odkaz hovorí za všetko
Domáce
Šokujúce rozhodnutie súdu: Instagram
Šokujúce rozhodnutie súdu: Instagram a YouTube cielene vytvárajú u detí závislosť! Padlo odškodné
Zahraničné
META dostala obrovskú pokutu:
META dostala obrovskú pokutu: Podľa súdu nechránila DETI pred sexuálnych obsahom a robí z nich závislákov
Zahraničné
Čaká nás najväčšie prepúšťanie
Čaká nás najväčšie prepúšťanie od krízy? Technologický GIGANT ohlásil hromadné čistky! Tisíce ľudí nahradí AI
Zahraničné

Život na Slovensku je drahý! Versace zbalil kufre: Sem poďte žiť!
Ako sa jej to podarilo? Jana Mutňanská zhodila 12 kíl: Za jej premenou stoja dve veci
Najväčšie faux pas na prehliadke Lýdie Eckhardt: Najprv pád a potom... publikum tlieskalo ako o život
Zrušený 8. máj opäť
Štátni ochranári urobili zásadný
Vo viacerých okresoch Slovenska
Trstená získa nové inkluzívne detské ihrisko: Pozrite, čo všetko prinesie deťom na Puškinovej ulici
Obrovský gigant prepúšťa! Tisícky
Tajné informácie premenil na
FOTO Hrôza v nákupnom centre:
Prímerie medzi Izraelom a
Bratislavské módne dni. Na
Bratislavské módne dni. Na
Láďa Křížek
Adela Vinczeová
Vedci vypočítali LIMIT SMRTI:
Plač, amputácie aj špina:
Tento jednoduchý spánkový návyk
Budíte sa o TRETEJ
Uvažujete nad zmenou banky
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Zachránia naše dôchodky cudzinci? Už každý 17. zamestnanec je zo zahraničia, začína dominovať India a juhovýchodná Ázia!
Šialené zábery z Ruska: Rafinéria na brehu Čierneho mora horí už štyri dni, z neba padá čierny dážď! (video)
Dočkáme sa diaľnice do Košíc? Štátni analytici ukázali, ako by mohla vyzerať diaľničná sieť v roku 2050! (mapa)
Česku hrozí palivová kríza: Zachraňovať ho majú dodávky z bratislavského Slovnaftu!
VIDEO Fantastický vstup do šampionátu pokračuje: Slovenskí mladíci deklasovali Nórov
Českí mladicí neprestávajú prekvapovať! Po víťazstve nad USA zaskočili ďalšieho favorita
VIDEO Obrovský tlak Nitry vyrovnanie nepriniesol: Slovan sa ujal vedenia v sérii
Po dobrom úvode prišiel obrat: Slováci v Nemecku neuspeli
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
V roku 2025 evidovali tisícky pracovných úrazov: Toto je najrizikovejšia oblasť aj skupina ľudí!
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Chrumkavé špenátové croissanty ako z pekárne! Toto musíte skúsiť.
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Je na zozname aj tvoj Samsung smartfón? Na internet unikol veľký zoznam zariadení, ktoré by mohli dostať One UI 8.5
VIDEO: Nad Kyjevom padol ruský dron Gerbera po zásahu raketou Hellfire. Ľudia z ulíc zrejme videli nový spôsob obrany mesta
Môže ti denné užívanie multivitamínov pomôcť žiť dlhšie? Veľká štúdia priniesla odpoveď, ktorá nepoteší
Bežný vitamín pomáha niektorým nádorom prežiť. Vedci vysvetlili, prečo dokážu fungovať aj bez glutamínu
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom to dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Kam v lete 2026 autom? Tieto magické miesta vás dostanú, more ako v Karibiku, sem chcete ísť aspoň raz v živote
Zrušený 8. máj opäť
ONLINE Trump tvrdo reaguje: Spojené štáty sa nikam neponáhľajú, ale Iránu už tikajú hodiny!
MIMORIADNY ONLINE Rusko bude pozvané na summit G20 na Floride: Stretnú sa lídri sveta aj s Putinom? Trump v tom má jasno!
Zelenogradský maniak, ktorý v
