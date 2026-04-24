Obrovský gigant prepúšťa! Tisícky zamestancov prídu o prácu, môže za to AI?

MENLO PARK - Americká internetová spoločnosť Meta sa rozhodla prepustiť desať percent zamestnancov, teda zhruba 8000 ľudí. Firma to dnes podľa agentúry Bloomberg a serveru CNBC oznámila vo vyhlásení rozoslanom zamestnancom. Potvrdili sa tak skoršie informácie zdrojov agentúry Reuters.
Personálna riaditeľka Janelle Galeová v dnešnom vyhlásení uviedla, že firma oznamuje znižovanie počtu zamestnancov skôr, ako plánovala, pretože informácie o jeho podobe už unikli na verejnosť. "Viem, že je to nevítaná správa a že jej potvrdenie všetkých znervózňuje, ale vzhľadom na okolnosti sa domnievame, že to je najlepšie riešenie," dodala. Podľa skorších informácií agentúry Reuters chce firma rušením pracovných miest kompenzovať rozsiahle výdavky na infraštruktúru pre umelú inteligenciu (AI) a zároveň sa pripraviť na nárast produktivity práce, ktorý by mala AI priniesť.
Spoločnosť Meta prevádzkuje napríklad populárne sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú platformu WhatsApp. Ponúka tiež množstvo produktov založených na AI, vrátane rôznych chatovacích systémov. V poslednom čase sa firma začala viac sústrediť na AI a obmedzovať rozvoj virtuálneho sveta metaverse, ktorý predtým jej šéf Mark Zuckerberg označoval za budúcnosť podniku. Rozsiahle investície do AI však vyvolávajú obavy medzi akcionármi. Meta koncom januára predpovedala, že jej kapitálové výdavky sa v tomto roku vyšplhajú na 115 až 135 miliárd dolárov. V minulom roku predstavovali vyše 72 miliárd dolárov. Čistý zisk spoločnosti Meta v minulom roku klesol o tri percentá na 60,5 miliardy dolárov, tržby sa však zvýšili o 22 percent na takmer 201 miliárd dolárov.