Izraelské údery v Pásme Gazy si vyžiadali päť mŕtvych vrátane dieťaťa

GAZA - Izraelské útoky v Pásme Gazy v utorok zabili päť Palestínčanov vrátane deväťročného chlapca, oznámili tamojší zdravotnícki predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters.
Zdravotníci tvrdia, že dieťa prišlo o život pri izraelskom útoku dronom v meste Chán Júnis na juhu palestínskeho územia. Štyri osoby zahynuli pri údere na vozidlo v meste Gaza. Pri tomto útoku utrpelo zranenia niekoľko ďalších ľudí. Izraelská armáda sa k týmto útokom bezprostredne nevyjadrila, konštatuje Reuters.
Násilie v Pásme Gazy pokračuje napriek prímeriu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Odvtedy podľa zdravotníkov v tejto palestínskej enkláve zahynulo pri izraelských úderoch najmenej 800 Palestínčanov. Izrael tvrdí, že za rovnaké obdobie pri útokoch militantov zahynuli štyria jeho vojaci.
Izrael a Hamas sa vzájomne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré pozastavilo viac než dva roky trvajúcu vojnu v Pásme Gazy. Tá vypukla po útoku palestínskych militantov na Izrael v októbri 2023, pričom pri tomto útoku zahynulo podľa Izraela 1200 ľudí. Židovský štát následne spustil ofenzívu v Pásme Gazy, kde zahynulo viac ako 72.500 Palestínčanov. Izraelské útoky spustošili palestínske územie a zapríčinili rozsiahlu humanitárnu krízu.