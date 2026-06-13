Tragické ráno na D2 pri Brne: Pri požiari dvoch kamiónov zomreli obaja vodiči, doprava je zastavená

BRNO - Dvaja vodiči zahynuli dnes v skorých ranných hodinách pri nehode a následnom požiari dvoch kamiónov na 11. kilometri diaľnice D2 pred Brnom. Nehoda sa stala v zúženom úseku a diaľnica je uzavretá v oboch smeroch – na Brno aj na Břeclav. Polícia dopravu odkláňa. ČTK o tom informovali hovorcovia juhomoravskej polície a hasičov.
Nehoda sa stala dnes pred 4.30 h. „Maďarský kamión prichádzal od Brna. V zúženom úseku z dosiaľ neznámych príčin narazil do betónových zvodidiel, dostal šmyk a zostal stáť naprieč diaľnicou. Prichádzajúci rumunský kamión narazil do strednej časti ťahača a obe vozidlá začali horieť. Obaja vodiči zahynuli,“ uviedla hovorkyňa juhomoravskej polície Andrea Cejnková.
Ako dlho bude diaľnica uzavretá, zatiaľ nie je jasné. Národné dopravné informačné centrum však uviedlo, že odstraňovanie následkov nehody potrvá dlhšie. Záchranári musia vyslobodiť telá mŕtvych vodičov, poškodené sú aj betónové zvodidlá a zhorené kamióny bude potrebné odtiahnuť.
Nehoda skomplikovala dopravu pri križovatke diaľnic
Havária sa navyše stala neďaleko miesta, kde cestári pracujú na prestavbe križovania diaľnic D1 a D2. V tejto oblasti sa preto kolóny tvoria aj počas bežnej premávky.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu
Pre požiar po nehode hasiči vyhlásili druhý stupeň požiarneho poplachu, uviedol pre ČTK ich hovorca Štěpán Komosný.
„Na mieste zasahovalo šesť jednotiek vrátane jednej jednotky dobrovoľných hasičov. Požiar hasili piatimi prúdmi a následne ho dohasovali pomocou peny. Kamióny neprevážali žiadny nebezpečný materiál,“ uviedol Komosný.
Polícia odkláňa dopravu
Diaľnica je v oboch smeroch uzavretá. Polícia odkláňa dopravu na výjazde na 3. kilometri pri Chrliciach v smere na Břeclav a na 11. kilometri pri Blučine v smere na Brno.