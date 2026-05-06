Aktivistky z Palestíny vzbudili VÁŠNE: Na VIDEU provokovali sexy tancom, TOTO žiadajú od Izraela!

KRÉTA – V Pásme Gazy naďalej prebiehajú nepokoje medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas. Tentoraz sa do toho zaplietlo aj medzinárodné hnutie, ktoré sa snaží dodať civilistom v Gaze základné potraviny. Po zatknutí dvoch z hlavných členov sa objavilo na internete sexy video, kde žiadajú ich prepustenie. Jeden z ich čelí sexuálnemu obťažovaniu.
Na jednej strane obdiv pre sexy telá, na druhej veľké pobúrenie. Aktivistky, ktoré bojujú za oslobodenie Palestíny natočili video, ktoré sa stretlo prevažne s odporom. Po sociálnych sieťach sa šíri krátka ukážka sexy tanca dvoch mladých žien, ktoré majú zakryté tváre, no brucho a plecia odhalené.
Izrael mal porušiť medzinárodné právo
Obe provokujú tancom a požadujú od Izraela aby prepustil oficiálne obvineného sexuálneho predátora. Ženy tancujú na výletnej lodi, pričom NY Post uvádza, že kotvia neďaleko gréckeho ostrova Kréta. Jednou z nich je Mi Hoa la so španielsko-kórejskými koreňmi.
Okolo pásu má uviazanú vlajku Palestíny, na ktorej sa píše "Free Saif" a "Free Thiago". Je to odkaz na zatknutých mužov, ktorých minulý týždeň zadržali izraelské úrady z nezákonnej činnosti. Sú nimi Saif Abu Keshek (Izrael) a Thiago Ávila (Brazília). Práve druhý spomínaný bol obvinený zo sexuálneho obťažovania troch žien. Ávila sa bráni, že k ničomu takému nedošlo,
Bránilo ich aj "Global Sumud Flotilla". Ide o medzinárodné hnutie zamerané na nenásilné prelomenie blokády Pásma Gazy a doručenie humanitárnej pomoci civilistom. Spája lode z rôznych krajín. Obaja zadržaní čelia aj obvineniu z napojenie na teroristické skupiny.
Reakcie na sociálnych siežach
Zakladateľka nadácie Founder Iran Israel Alliance, Emily Schraderová, uviedla, že by mali tanečnice "pustiť do Gazy, aby predviedli svoj tanec na podporu Hamasu". Iní hovoria, že Izrael konal protiprávne a porušil medzinárodné právo. Dvojica mužov je naďalej vo väzení. Podľa blízkych ich majú mučiť. Oficiálne údaje to ale neuvádzajú.