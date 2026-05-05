Izrael bije na poplach: Turecko vysiela lode ku Gaze! Hrozí ďalší konflikt

JERUZALEM - Izraelské médiá varujú pred bezprecedentnou situáciou. Pripravovaná flotila smerujúca do Pásma Gazy môže prvýkrát reálne vyústiť do ozbrojeného stretu.
Obavy z otvoreného konfliktu
Napätie na Blízkom východe opäť stúpa. Podľa informácií, ktoré zverejnil denník The Jerusalem Post, sa Turecko pripravuje na vyslanie flotily lodí s cieľom prelomiť izraelskú blokádu Pásma Gazy.
Do akcie by sa malo zapojiť približne 20 plavidiel. Izraelské médiá upozorňujú, že tentoraz nejde len o symbolické gesto – prvýkrát existuje reálne riziko, že situácia prerastie do priamej vojenskej konfrontácie.
Diplomatický boj v zákulisí
Zatiaľ čo sa flotila pripravuje na vyplávanie, v pozadí prebiehajú intenzívne diplomatické rokovania. Izrael sa podľa dostupných informácií snaží zabrániť samotnému odchodu lodí ešte predtým, než opustia turecké prístavy.
Zástupcovia izraelských obranných síl potvrdili, že krajina využíva diplomatické kanály, aby celú operáciu zastavila ešte v jej začiatkoch.
Armáda sa pripravuje na zásah
Súbežne s diplomaciou sa pripravuje aj vojenský scenár. Izraelské námorníctvo už podniklo kroky pre prípad, že bude potrebné flotilu zastaviť silou.
Blízkosť tureckého pobrežia pritom výrazne zvyšuje riziko, že by prípadný zásah mohol prerásť do širšieho konfliktu.
Tieň incidentu Mavi Marmara
Organizátorom pripravovanej misie je Turecká nadácia pre humanitárnu pomoc, ktorá stála aj za známou akciou Mavi Marmara.
V roku 2010 sa flotila pokúsila prelomiť blokádu Gazy, no izraelské špeciálne jednotky ju zastavili. Zásah si vyžiadal životy deviatich tureckých aktivistov a spôsobil vážnu diplomatickú krízu medzi Tureckom a Izraelom.
Vzťahy medzi krajinami sa obnovili až v roku 2016, keď Izrael súhlasil s vyplatením odškodného rodinám obetí.
Opakujúce sa pokusy o prelomenie blokády
Podobné iniciatívy sa objavujú opakovane. Len minulý týždeň izraelské sily zasiahli proti propalestínskej flotile západne od Kréta. Zo zhruba stovky lodí bolo zadržaných 20 a 175 aktivistov následne deportovali.
Ďalšiu akciu zorganizovala organizácia Global Flotilla Sumud na jeseň 2025. Vtedy sa do Gazy pokúsilo dostať približne 500 ľudí, no izraelské námorníctvo ich zadržalo a neskôr deportovalo.
Humanitárna pomoc verzus bezpečnostné riziká
Organizátori flotily tvrdia, že ich cieľom je dopraviť humanitárnu pomoc a symbolicky narušiť námornú blokádu. Izrael naopak zdôrazňuje, že blokáda je v súlade s medzinárodným právom – hoci jej legitimita je dlhodobo predmetom sporov.
Gaza po rokoch vojny
Situácia v regióne je mimoriadne citlivá aj pre nedávny vývoj. V rokoch 2023 až 2025 prebiehal konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas, ktorý podľa údajov OSN vyústil do rozsiahlej humanitárnej katastrofy.
Palestínske úrady uvádzajú, že počas bojov zahynulo najmenej 72-tisíc ľudí. Izraelská ofenzíva bola reakciou na útok Hamasu z októbra 2023, pri ktorom prišlo o život približne 1200 osôb.