Pondelok4. máj 2026, meniny má Florián, zajtra Lesana, Lesia

Hamas má nového lídra: Chálid Mašál preberá vedenie po vnútorných voľbách hnutia v Gaze a exile

Volebná komisia zoraďuje kandidátske listiny v miestnych voľbách, ktoré sa konajú prvýkrát za dve desaťročia v Gaze a prvýkrát na okupovanom Západnom brehu Jordánu od začiatku vojny. (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)
GAZA - Členovia palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v pásme Gazy ukončili hlasovanie vo vnútorných voľbách a za vodcu hnutia, teda šéfa jeho politického úradu, zvolili Chálida Mašála, uviedli libanonské noviny al-Achbár. Informuje o tom portál Times of Israel (TOI).

Nové vedenie Hamasu

Ďalší z predstaviteľov militantného hnutia Chálil Hajja bol zvolený za vodcu Hamasu v Gaze a Záhir Džabarín sa stal lídrom tejto skupiny na Západnom brehu, uvádza v správe portál TOI. Hajja a Džabarín na týchto postoch pôsobili už pred voľbami – svojich postov sa ujali po zabití vodcov hnutia Jahju Sinwára a Sáliha Arúrího počas cielených izraelských operácií v Gaze.

V správe denníka al-Achbár sa však uvádza, že výsledky odrážajú iba hlasovanie v Gaze. Nespomína, či sa už hlasovanie uskutočnilo aj v ostatných oblastiach, ktoré sú súčasťou celkového rozhodovacieho procesu – na Západnom brehu a v zahraničí. Samotný Hamas nevydal zatiaľ k tejto záležitosti oficiálne vyhlásenie.

Hnutie Hamas zvyčajne organizuje voľby vedenia každé štyri roky, ale najnovšie hlasovanie, pôvodne naplánované na rok 2025, bolo odložené kvôli vojne v Pásme Gazy, rozpútanej masakrom zo strany palestínskych extrémistov 7. októbra 2023 na území Izraela. Počas vojny zlikvidoval Izrael väčšinu vysokopostavených politických a vojenských veliteľov tohto hnutia, pripomína TOI.

Mašál medzi hlavnými lídrami

Chálid Mašál je jednou z najvýznamnejších a najdlhšie pôsobiacich postáv palestínskeho hnutia Hamas. Aktuálne pôsobil ako šéf Hamasu v exile a považoval sa za jedného z hlavných favoritov na post celkového lídra hnutia.

