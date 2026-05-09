V Moskve sa začali oslavy Dňa víťazstva: Putin vystúpi s prejavom na Červenom námestí, prehliadka techniky chýba

MOSKVA - Oslavy Dňa víťazstva pripomínajúceho koniec druhej svetovej vojny sa v sobotu začali na Červenom námestí v ruskom hlavnom meste Moskva. Informuje o tom agentúra AFP a portál The Independent.
Rusko si tento rok pripomenie 81. výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom slávnostnou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v zredukovanom formáte. Prehliadka sa začala podľa plánu o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ). Na námestie dorazil aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vystúpi s prejavom. Putin prišiel na námestie v sprievode bieloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka.
Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Toto prímerie má zahŕňať tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny. Prvýkrát sa napriek tomu neuskutoční tradičná prehliadka vojenskej techniky na Červenom námestí, nebude sa konať ani pochod Nesmrteľného pluku. Dôvodom je „aktuálna operačná situácia“ a obavy z ukrajinských útokov hlboko na ruskom území. Nad Moskvou však preletia akrobatické tímy a na záver lietadlá Su‑25 vytvoria na oblohe ruskú trikolóru. Skromnejšie budú aj oslavy v regiónoch.
Po iné roky na Červenom námestí defilovalo množstvo tankov a inej veľkej aj malej vojenskej techniky. Deviateho mája vypli úrady v Moskve aj mobilný internet. Úrady uviedli, že je to potrebné „na zaistenie bezpečnosti osláv Dňa víťazstva“.