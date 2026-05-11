Luxusný módny gigant sa súdil s malým podnikom: Nečakaný verdikt, TOTO len tak nepredýcha!

LISABON - Malý portugalský výrobca likérov a džemov Licores do Vale vyhral súdny spor s luxusným módnym gigantom Louis Vuitton a môže naďalej používať svoje iniciálky „LV“ ako logo. Píše o tom web Euronews.
Súd rozhodol v prospech malej spoločnosti so sídlom v severoportugalskom meste Moncao, pretože spoločnosť Louis Vuitton nedokázala preukázať, že logo tejto firmy kopíruje jej slávnejšie logo. Spor o iniciály „LV“ trval viac ako rok. Po vynesení rozsudku Licores do Vale napísala na sociálnej sieti, že iniciály L a V „patria každému“.
André Ferreira a jeho priateľka Tania Afonso vyrábajú a predávajú likéry, džemy, med a sušienky na miestnych poľnohospodárskych trhoch. Logo svojej firmy si vytvorili z iniciálok názvu sami a portugalské úrady ho pôvodne schválili, ale pre súdny spor bolo toto rozhodnutie pozastavené. Pár povedal, že nikdy neočakávali, že ich hobby podnikanie vyústi až do právneho sporu s jednou z najväčších luxusných značiek na svete. Teraz môžu svoje produkty uviesť na trh vo väčšej miere.
Francúzsky módny dom Louis Vuitton napadol registráciu ochrannej známky „LV - Licores do Vale“. Argumentoval, že dve písmená boli usporiadané spôsobom, ktorý sa príliš podobal jeho vlastnému logu. Označil ho za „takmer identické“ na „verbálnej, fonetickej a koncepčnej“ úrovni. Spoločnosť LVMH ako vlastník luxusných značiek vrátane Louis Vuitton na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.