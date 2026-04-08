Nočná dráma cez Veľkú noc! FOTO Po ulici behal nahý mladý černoch

TORUŇ - Počas veľkonočného víkendu sa v poľskom meste Toruň odohral nezvyčajný incident. Po uliciach sa uprostred noci zo soboty na nedeľu prechádzal mladý muž tmavej farby pleti. Zakročiť musela polícia.
Ukázalo sa, že chodec, ktorý sa prechádzal nahý po ulici v meste Toruň, je 25-ročný občan Zimbabwe. Nahého mladíka blúdiaceho ulicami uprostred noci sa zľakla žena, ktorá na neho náhodne natrafila. Preľaknutá našla útočisko u vodiča prechádzajúceho taxíka.
Na miesto prišla polícia, ktorú privolali krátko pred polnocou. Informuje o tom poľský web tvn24.pl. Vzhľadom na mužovo iracionálne správanie bola privolaná aj sanitka, ktorá ho previezla do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.
Ukázalo sa, že študent bol pod vplyvom drog. Do Poľska prišiel v apríli 2024 s cieľom študovať na univerzite a mal riadne víza aj pas. V čase kontroly mal pri sebe dokumenty vydané zimbabwianskymi úradmi.
Cudzinec skončil nakoniec v policajnej cele pre zadržané osoby, odkiaľ bol prevezený na pracovisko pohraničnej polície s návrhom polície na deportáciu.