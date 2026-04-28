Polícia za tri mesiace roka 2026 eviduje 44 telefonických podvodov na senioroch

Ilustračné foto
TASR

BRATISLAVA - Polícia za tri prvé mesiace roka 2026 eviduje 44 dokonaných telefonických podvodov na senioroch. Podvody spôsobili celkovú škodu 734.000 eur. Polícia preto opätovne vyzýva na opatrnosť. Časté sú podvody takzvaným šokovým telefonátom či scenárpm, keď volá falošný vnuk. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

 
 

„Cieľom takejto telefonickej komunikácie je vylákať, najmä pod citovým tlakom, od obetí finančné prostriedky alebo cennosti. Podvodníci cielene kontaktujú seniorov najmä prostredníctvom pevných telefónnych liniek, pričom využívajú zahraničné telefónne čísla, najčastejšie z Nemecka, Rumunska či Veľkej Británie. Ich cieľom je vyvolať u staršej osoby strach a obavu o život a zdravie príbuzných, stres a časový tlak, aby obeť konala bez rozvahy,“ priblížila polícia.

Falošní policajti a bankári útočia

Okrem toho policajti zaznamenali aj podvody, v ktorých vystupuje falošný policajt, pracovník banky či falošný lekár. Páchatelia v týchto prípadoch zvyknú tvrdiť, že sa niekto pokúsil zneužiť osobné údaje obete podvodu.

„Podvodníci cielene zneužívajú dôveru a emócie ľudí, najmä seniorov. Chcem preto všetkých občanov, najmä vyššieho veku, dôrazne vyzvať, aby boli maximálne obozretní, nepodliehali nátlaku a každú podozrivú situáciu si bezodkladne overili. Polícia je pripravená pomôcť - neváhajte sa na nás obrátiť. Vyzývame seniorov, aby nás kontaktuje ihneď, pri prvom podozrení, ktoré naznačuje, že by sa mohli stať obeťou podvodu. Rovnako žiadame príbuzných a blízkych osôb vyššieho veku, aby sa o seniorov zaujímali, pravidelne s nimi komunikovali a upozorňovali ich na tieto nekalé praktiky,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.

Prevencia a oslovenie tisícov seniorov

Ako polícia doplnila, pre cieľovú skupinu obyvateľov vo veku nad 60 rokov realizuje preventívne programy. Snaží sa nimi seniorov priamo oslovovať. V roku 2025 osobne na nekalé praktiky upozornila 38.000 seniorov. Polícia tiež apeluje na verejnosť, aby o podvodoch pravidelne a otvorene rozprávala. V prípade podozrenia si treba telefonát, správu alebo email preveriť na telefónnom čísle 158.

Skrúcaný v Inkognite perlil: Príhody z toalety a takto sfúkol politikov!
Ďurovčíkov Vták Ohnivák vletel do Let's Dance, spustil ošiaľ
Rituál krásy, ktorý ochráni pleť pred slnkom a stresom: Vďaka tomuto si uchránite niekoľko rokov pred starnutím
Najbohatšia krajina v Európe
Vzbura proti novej spaľovni v Bratislave: Demokrati bijú na poplach, odborné posudky majú byť neaktuálne!
FOTO Polícia pátra
OBROVSKÁ RANA Zomrel úspešný slovenský podnikateľ: Založil obľúbeného výrobcu potravín a sieť predajní
Požiar nedokončenej budovy v
Gideon Saar
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Péter Magyar
Štefan Skrúcaný v relácii
Posledná rozlúčka s Janom
FOTO Jána Ďurovčíka dojali slová,
Antonio Banderas a Melanie
KVÍZ: 10 otázok, ktoré
NAJKRATŠIE manželstvo v dejinách
Otvoril dvere a takmer
Neobjavený Balkán: 6 menej
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Uvažujete nad zmenou banky
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!
Koľko stojíte firmu, keď vám príde 1650 eur? Odpoveď ukazuje tvrdú realitu slovenských miezd!
Slovenský paradox? Po návrate
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
HC Slovan Bratislava – HK Nitra: Online prenos zo 6. finále Tipsport ligy
Slováci s historickým úspechom na MS, pred play-off máme jednu nevídanú istotu
HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice: Online zo 6. finále Tipsport extraligy
Vyštudovaný filozof si natiera ligu na chlieb: Chelsea dostala košom od skvelého trénera
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Vzdelávanie bez výčitiek: Ako rásť v obore, keď máte na všetko len 10 minút denne
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Digitálna únava očí: 5 tipov, ako si uľaviť od „kancelárskeho syndrómu“
Kariéra, rodina a vy: Nájdite svoj balans na konferencii Deň matiek
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Rusko nasadilo na Ukrajine novú strelu S-71K Kovyor. Nie je najmodernejšia, no nebezpečná môže byť práve svojou jednoduchosťou
Čínski vedci tvrdia, že z uhlia dokážu vyrábať elektrinu bez priamych emisií. Nová technológia nepotrebuje oheň ani turbíny
Afrika sa trhá na dve časti. Pod miestom, ktoré preslávili fosílie našich predkov, sa začal proces, ktorý raz môže vytvoriť nový oceán
„Babička, nasadni si!“ Ukrajinský dron a robot zachránili 77-ročnú ženu z bojovej zóny
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
5 momentov, ktoré rozhodujú o tom, či s vami chlap zostane: Pozor, väčšina žien ich prehliadne
Najbohatšia krajina v Európe
Koniec trápenia v kolónach:
Péter Magyar
