Polícia za tri mesiace roka 2026 eviduje 44 telefonických podvodov na senioroch

BRATISLAVA - Polícia za tri prvé mesiace roka 2026 eviduje 44 dokonaných telefonických podvodov na senioroch. Podvody spôsobili celkovú škodu 734.000 eur. Polícia preto opätovne vyzýva na opatrnosť. Časté sú podvody takzvaným šokovým telefonátom či scenárpm, keď volá falošný vnuk. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Cieľom takejto telefonickej komunikácie je vylákať, najmä pod citovým tlakom, od obetí finančné prostriedky alebo cennosti. Podvodníci cielene kontaktujú seniorov najmä prostredníctvom pevných telefónnych liniek, pričom využívajú zahraničné telefónne čísla, najčastejšie z Nemecka, Rumunska či Veľkej Británie. Ich cieľom je vyvolať u staršej osoby strach a obavu o život a zdravie príbuzných, stres a časový tlak, aby obeť konala bez rozvahy,“ priblížila polícia.
Falošní policajti a bankári útočia
Okrem toho policajti zaznamenali aj podvody, v ktorých vystupuje falošný policajt, pracovník banky či falošný lekár. Páchatelia v týchto prípadoch zvyknú tvrdiť, že sa niekto pokúsil zneužiť osobné údaje obete podvodu.
„Podvodníci cielene zneužívajú dôveru a emócie ľudí, najmä seniorov. Chcem preto všetkých občanov, najmä vyššieho veku, dôrazne vyzvať, aby boli maximálne obozretní, nepodliehali nátlaku a každú podozrivú situáciu si bezodkladne overili. Polícia je pripravená pomôcť - neváhajte sa na nás obrátiť. Vyzývame seniorov, aby nás kontaktuje ihneď, pri prvom podozrení, ktoré naznačuje, že by sa mohli stať obeťou podvodu. Rovnako žiadame príbuzných a blízkych osôb vyššieho veku, aby sa o seniorov zaujímali, pravidelne s nimi komunikovali a upozorňovali ich na tieto nekalé praktiky,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
Prevencia a oslovenie tisícov seniorov
Ako polícia doplnila, pre cieľovú skupinu obyvateľov vo veku nad 60 rokov realizuje preventívne programy. Snaží sa nimi seniorov priamo oslovovať. V roku 2025 osobne na nekalé praktiky upozornila 38.000 seniorov. Polícia tiež apeluje na verejnosť, aby o podvodoch pravidelne a otvorene rozprávala. V prípade podozrenia si treba telefonát, správu alebo email preveriť na telefónnom čísle 158.