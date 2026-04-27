Pondelok27. apríl 2026, meniny má Jaroslav, zajtra Jarmila

Hrôza v zábavnom parku: VIDEO Zrazu sa lano pretrhlo! Všade sa ozýval krik

Na katapulte sa pretrhlo lano. (Zdroj: X)
SEVILLA - Na známom festivale v španielskej Seville sa zážitok na extrémnej atrakcii zmenil na horor. Po pretrhnutí lana sa kapsula s dvoma mladými návštevníkmi vymkla kontrole a narazila do nosnej konštrukcie.

Sekundy hrôzy 

Piatkový večer na populárnom podujatí Feria de Abril sa zmenil na momenty plné paniky. V zábavnej časti nazývanej Calle del Infierno, kde sa nachádzajú adrenalínové atrakcie, došlo k vážnej poruche zariadenia Steel Max, známeho ako „katapult“.

Dvojica mladých návštevníkov bola pripútaná v kovovej kapsule, ktorá ich po štarte vystrelila vysokou rýchlosťou do desiatok metrov nad zem. Počas návratu späť však nastal problém, ktorý mohol mať tragické následky.

Pretrhnuté lano a nekontrolovaný pád

Jedno z nosných lán nevydržalo záťaž a náhle sa pretrhlo. Kapsula sa okamžite dostala mimo kontroly, prudko klesla a narazila do konštrukcie atrakcie. Následne sa ešte niekoľkokrát odrazila a kývala zo strany na stranu, zatiaľ čo okolie zaplnil krik šokovaných svedkov.

Kľúčovým momentom bolo, že druhé lano zostalo neporušené a zabránilo pádu kapsuly na zem.

Zranení a zásah záchranárov

Podľa dostupných informácií utrpeli dve deti v kapsule len ľahké zranenia. Hasiči ich z atrakcie vyslobodili a následne ich previezli na vyšetrenie do nemocnice.

Zranenia hlásili aj ďalší dvaja ľudia – podľa niektorých správ ich zasiahli padajúce časti atrakcie alebo utrpeli šok z celej udalosti. Ako uvádza denník The Sun, štyri osoby boli ošetrené, pričom dve z nich skončili v zdravotníckom zariadení.

Atrakciu okamžite uzavreli

Na miesto okamžite dorazili hasiči, zdravotníci aj polícia. Prevádzku zariadenia Steel Max bezodkladne zastavili a celý priestor uzavreli.

Miestne úrady začali preverovať technický stav atrakcie a analyzujú dokumentáciu zariadenia. Príčinu pretrhnutia lana zatiaľ neoznámili.

Vyšetrovanie pokračuje

Prípad si prevzala národná polícia, ktorá má objasniť, čo presne viedlo k zlyhaniu atrakcie. Incident opäť otvoril otázky bezpečnosti na veľkých verejných podujatiach, kde podobné zariadenia denne využívajú tisíce návštevníkov.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

L. Bernát hodnotí zápas s Lotyšskom
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

