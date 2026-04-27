Hrôza v zábavnom parku: VIDEO Zrazu sa lano pretrhlo! Všade sa ozýval krik

SEVILLA - Na známom festivale v španielskej Seville sa zážitok na extrémnej atrakcii zmenil na horor. Po pretrhnutí lana sa kapsula s dvoma mladými návštevníkmi vymkla kontrole a narazila do nosnej konštrukcie.
Sekundy hrôzy
Piatkový večer na populárnom podujatí Feria de Abril sa zmenil na momenty plné paniky. V zábavnej časti nazývanej Calle del Infierno, kde sa nachádzajú adrenalínové atrakcie, došlo k vážnej poruche zariadenia Steel Max, známeho ako „katapult“.
Dvojica mladých návštevníkov bola pripútaná v kovovej kapsule, ktorá ich po štarte vystrelila vysokou rýchlosťou do desiatok metrov nad zem. Počas návratu späť však nastal problém, ktorý mohol mať tragické následky.
Pretrhnuté lano a nekontrolovaný pád
Jedno z nosných lán nevydržalo záťaž a náhle sa pretrhlo. Kapsula sa okamžite dostala mimo kontroly, prudko klesla a narazila do konštrukcie atrakcie. Následne sa ešte niekoľkokrát odrazila a kývala zo strany na stranu, zatiaľ čo okolie zaplnil krik šokovaných svedkov.
Kľúčovým momentom bolo, že druhé lano zostalo neporušené a zabránilo pádu kapsuly na zem.
Zranení a zásah záchranárov
Podľa dostupných informácií utrpeli dve deti v kapsule len ľahké zranenia. Hasiči ich z atrakcie vyslobodili a následne ich previezli na vyšetrenie do nemocnice.
Zranenia hlásili aj ďalší dvaja ľudia – podľa niektorých správ ich zasiahli padajúce časti atrakcie alebo utrpeli šok z celej udalosti. Ako uvádza denník The Sun, štyri osoby boli ošetrené, pričom dve z nich skončili v zdravotníckom zariadení.
Atrakciu okamžite uzavreli
Na miesto okamžite dorazili hasiči, zdravotníci aj polícia. Prevádzku zariadenia Steel Max bezodkladne zastavili a celý priestor uzavreli.
Miestne úrady začali preverovať technický stav atrakcie a analyzujú dokumentáciu zariadenia. Príčinu pretrhnutia lana zatiaľ neoznámili.
Vyšetrovanie pokračuje
Prípad si prevzala národná polícia, ktorá má objasniť, čo presne viedlo k zlyhaniu atrakcie. Incident opäť otvoril otázky bezpečnosti na veľkých verejných podujatiach, kde podobné zariadenia denne využívajú tisíce návštevníkov.