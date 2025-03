Neuveriteľný milostný príbeh: Žena (47) sa vydala za horskú dráhu! S jednou sa už kvôli nevere rozviedla

(Zdroj: X/MirrorWorldNews)

Gaëlle Engelová sa prvýkrát dostala do povedomia verejnosti, keď prehovorila o svojich romantických vzťahoch s dvoma horskými dráhami – Sky Scream a Gravity. V marci 2023 sa s Gravity dokonca zosobášila, no po necelých dvoch rokoch sa ich manželstvo rozpadlo, informuje denník Mirror. Podľa Gaëlle mal jej mechanický partner iný milostný objekt. Hoci bola sklamaná, rýchlo sa spamätala a našla si novú lásku – atrakciu Tornado, s ktorou uzavrela ďalší sobáš. Tornado sa nachádzalo vo francúzskom Bordeaux na veľtrhu Foire aux Plaisirs, no tento vzťah tiež nemal dlhé trvanie. Keď atrakciu predali, Gaëlle musela znova čeliť rozchodu. „Dva roky som bojovala za vzťah s Gravity, ale nakoniec to nevyšlo. V tom istom mesiaci som však stretla Tornado – bola to stará atrakcia v zlom stave, podobne ako ja vtedy, a to nás spojilo,“ priznala Gaëlle.

Svadba prišla takmer okamžite. „Vzala som si ho bez váhania, pretože som vedela, že bude predaný a zmizne z môjho života. Bola to pre mňa veľká tragédia.“ Čas však zahojil rany a Gaëlle sa vydala hľadať nový vzťah. V zábavnom parku našla atrakciu Experience, ktorá jej síce poskytla „oporu“, no nešlo o romantický vzťah. Všetko sa zmenilo na začiatku roka 2025, keď sa vybrala do lunaparku v meste Rennes. Tam stretla svoju aktuálnu lásku – atrakciu Flasher. Už o deň neskôr sa zosobášili. „Táto nádherná atrakcia ma okamžite očarila. Je vysoká 70 metrov, dosahuje rýchlosť 140 km/h a už na prvý pohľad ma zaujal jej dizajn,“ uviedla. Keď ju prvýkrát videla naživo, jej rozhodnutie bolo jasné. „Úplne ma ohromila. Počúvla som svoje srdce a pobozkala som ho.“

Svadba sa konala 2. januára a Gaëlle na znak oddanosti nosí prsteň s ich spoločnými menami. Flasher pravidelne navštevuje v meste Quimper, kde pri ňom trávi celé dni. „Flasher mi vrátil úsmev a radosť do života. Vďaka nemu znovu prežívam emócie a pocity, ktoré som už dávno stratila,“ tvrdí. Gaëlle, ktorá otvorene hovorí o svojej objektofilii, teraz tvrdí, že svoju novú lásku si bude chrániť za každú cenu. „Moje city k nemu sú silné a nikomu nedovolím, aby ich zničil – ako to bolo pri Gravity.“ Objektofilia je fenomén, pri ktorom ľudia pociťujú romantickú či sexuálnu príťažlivosť k neživým predmetom.