Extrémne zábery z výbuchu autobusu v Kolumbii: Množstvo obetí a zranených

BOGOTA - Počet obetí sobotňajšej explózie v departemente Cauca na juhozápade Kolumbie vzrástol na 20. Predchádzajúca bilancia uvádzala 14 obetí. Zranených bolo tiež 36 ľudí, z toho päť detí. V departemente od dnes platí trojdňový smútok, napísala agentúra AP. Úrady útok pripisujú odštiepenej frakcii bývalej gerilovej skupiny Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).
Výbušnina umiestnená v autobuse explodovala na ceste v obci Cajibio. Podľa guvernéra departementu Octavia Guzmána zomrelo 15 žien a päť mužov a traja zo zranených sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Guzmán dnes zároveň vyhlásil trojdňový smútok na pamiatku obetí. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil útoky proti civilnému obyvateľstvu a vyzval úrady, aby incident vyšetrili.
Explózia je najnovším útokom v regióne, kde boli v posledných troch dňoch hlásené viac ako dve desiatky incidentov. V oblasti pôsobia nelegálne ozbrojené skupiny, ktoré súperia o kontrolu nad oblasťami pestovania koky a o prístupové trasy k moru a riekam, aby mohli pašovať drogy do Strednej Ameriky a do Európy. Veliteľ kolumbijských ozbrojených síl Hugo López výbuch označil za teroristický čin a pripísal ho skupine okolo Ivána Mordiska a frakcii Jaimeho Martíneza. Obaja sú odpadlíkmi dnes už neexistujúcich FARC, ktoré v oblasti operujú. Mordisco je bojová prezývka Néstora Gregoria Very, jedného z najhľadanejších mužov v krajine.
Útok sa stal v čase zvýšeného napätia pred prvým kolom prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na 31. mája. Bezpečnosť je ústrednou témou hlasovania.