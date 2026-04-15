ONLINE Prelom v konflikte? USA a Irán majú o mieri na Blízkom východe rokovať už o týždeň

WASHINGTON - Americký torpédoborec v utorok zablokoval cestu dvom ropným tankerom plaviacim z Iránu. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na amerického činiteľa. Stalo sa tak deň po tom, ako vstúpila do platnosti americká blokáda iránskych prístavov. Situáciu sledujeme online.

17:15 Spojené štáty a Irán pravdepodobne obnovia rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe na budúci týždeň v Pakistane. Uviedla to v stredu spravodajská stanica Sky News.

16:21 Izrael v stredu privítal začatie priamych rokovaní s Libanonom, na ktorom sa krajiny dohodli deň predtým počas diskusií vo Washingtone. Tel Aviv to označil za „historickú príležitosť“, ktorá by mohla ukončiť nadvládu militantného hnutia Hizballáh. Informuje o tom agentúra AFP.

14:35 Iránska armáda v stredu vystríhala, že pokiaľ budú Spojené štáty pokračovať v blokáde jej prístavov, zablokuje námornú dopravu cez Červené more. Iránsky rezort diplomacie zároveň oznámil, že rokovania s USA naďalej prebiehajú a ešte v stredu v Teheráne očakávajú pakistanskú delegáciu. Informuje o tom agentúra AFP.

12:35 V iránskej metropole Teherán bol v stredu po prvýkrát od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom hlásený bombový útok. Pri dvoch explóziách v centre mesta utrpeli zranenia tri osoby, uvádza iránska agentúra Fárs. Informuje o tom agentúra DPA.

10:06 Iránska občianka Mahdí Esfandiaríová sa po prepustení z väzby vo Francúzsku vrátila do vlasti, informovala v stredu iránska štátna televízia. Píše o tom agentúra AFP.Esfandiaríovú, aktivistku za práva Palestínčanov, zadržali vo Francúzsku vlani vo februári pre podozrenia z podpory terorizmu, v októbri ju prepustili na kauciu. Vo februári tohto roku ju francúzsky súd odsúdil na jeden rok väzenia za ospravedlňovanie terorizmu v súvislosti s jej príspevkami na sociálnych sieťach vrátane komentárov k útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.

8:56 Izraelský úder v stredu zasiahol vozidlo v oblasti približne 20 kilometrov južne od libanonského Bejrútu. K incidentu došlo len niekoľko hodín po tom, čo sa Libanon a Izrael dohodli na začatí priamych rokovaní. Súčasne sa vyostrila aj situácia na severe Izraela, kde sa rozozvučali sirény po raketových útokoch hnutia Hizballáh, informuje agentúra AFP a portálov Sky News a The Times of Israel (TOI).

8:08 Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Kanada a sedem ďalších krajín v utorok spoločne vyzvalo na „naliehavé ukončenie“ bojov v Libanone. Odvolávajú sa na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu a krízu s vysídľovaním, píše agentúra DPA.

6:20 Americký prezident Donald Trump podel Reuters dúfa, že blokáda donúti Irán prijať americké podmienky pre ukončenie vojny, ktorú 28. februára začali USA a Izrael svojimi útokmi na Irán. Trump tvrdí, že otvorenie Hormuzského prielivu bolo podmienkou 14-dňového prímeria s Iránom, ktoré má vypršať na budúci týždeň.

Americký činiteľ ďalej uviedol, že tieto dva tankery boli medzi šiestimi obchodnými plavidlami, ktoré podľa oblastného veliteľstva americkej armády CENTCOM uposlúchli rozkazy obrátiť sa späť do iránskych prístavov. Veliteľstvo tiež uviedlo, že žiadne lode neprenikli cez blokádu odvtedy, čo v pondelok vstúpila do platnosti.

6:19 Tankery vyplávali z prístavu Čáhbahár v Ománskom zálive. Vojnová loď Spojených štátov ich kontaktovala prostredníctvom rádiovej komunikácie, uviedol činiteľ. Z jeho vyjadrenia nebolo jasné, či americké plavidlo použilo nejaké ďalšie varovné signály.

Irán sa v reakcii na americko-izraelské útoky snaží blokovať voľnú plavbu Hormuzským prielivom, ktorý je kľúčovou vodnou cestou pre vývoz ropy a zemného plynu z oblasti Perzského zálivu. USA naopak po neúspechu rokovaní v Islamabáde o ukončení vojny v pondelok začali blokádu iránskych prístavov.

Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní

Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní po prínosných diskusiách vo Washingtone, oznámili v utorok Spojené štáty. Informuje o tom agentúra AFP. „Účastníci viedli plodné diskusie o krokoch smerujúcich k začatiu priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott. „Strany sa dohodli na začatí priamych rokovaní v čase a na mieste, ktoré si určia,“ dodal. Oznámenie prišlo po tom, ako izraelskí a libanonskí vyslanci absolvovali viac ako dvojhodinové rokovania za sprostredkovania amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. „Spojené štáty zablahoželali obom krajinám k tomuto historickému míľniku a vyjadrili podporu ďalším rokovaniam, ako aj plánom libanonskej vlády obnoviť monopol na použitie sily a ukončiť nadmerný vplyv Iránu,“ povedal Pigott.

Zároveň „potvrdili, že akákoľvek dohoda o zastavení nepriateľských akcií musí byť dosiahnutá medzi oboma vládami, za sprostredkovania Spojených štátov, a nie prostredníctvom iného procesu,“ dodal. Rokovania, ktoré Rubio viedol s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou, sa týkali bojov medzi Izraelom a šiitským militantným hnutím Hizballáh. Konflikt sa začal krátko po útokoch Izraela a USA na Irán, keď militanti 2. marca vypálili rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí a viac ako milión Libanoncov bolo vysídlených.

