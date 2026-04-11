Nočná explózia v Banskej Štiavnici: V rodinnom dome vybuchol plyn, 35-ročný majiteľ bojuje o život

BANSKÁ ŠTIAVNICA - V noci z piatka na sobotu došlo v jednom z rodinných domov v Banskej Štiavnici k ničivej explózii plynu. Pri incidente utrpel vážne zranenia 35-ročný muž, ktorého museli záchranári v kritickom stave previezť do nemocnice. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky vrátane policajných špecialistov. Vyšetrovanie nateraz pracuje s viacerými verziami príčiny nešťastia.
Podľa informácií televízie JOJ otriasol rodinným domom silný výbuch približne o štvrtej hodine ráno. Obyvateľov ulice zobudil krik majiteľa nehnuteľnosti, ktorý vybehol pred dom s viditeľnými popáleninami a privolal pomoc. Susedia okamžite zalarmovali tiesňovú linku. Podľa prvotných vyjadrení zraneného muža malo k výbuchu dôjsť v momente, keď sa pokúsil v kuchyni zapáliť cigaretu.
Zásah záchranárov bol rýchly, no zdravotný stav 35-ročného muža si vyžiadal okamžitý prevoz na špecializované pracovisko. Vzhľadom na rozsah a hĺbku popálenín na viacerých častiach tela bol pacient uvedený do umelého spánku. Následne bol transportovaný do popáleninového centra v bratislavskom Ružinove, kde zostáva v starostlivosti lekárov. Jeho stav je naďalej hodnotený ako mimoriadne vážny.
Miesto činu zabezpečila polícia. Podľa predbežných zistení mal byť za kuchynským sporákom odmontovaný prívod plynu. V súvislosti s touto skutočnosťou vyšetrovatelia pracujú s verziou technickej poruchy, neodbornej manipulácie, ale nateraz nevylúčili ani cudzie zavinenie. Bližšie podrobnosti polícia vzhľadom na prebiehajúce úkony nateraz neposkytuje.