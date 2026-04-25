Šéf ruskej Dumy Volodin v KĽDR: V Pchjongjangu si uctí padlých vojakov a stretne sa s režimom

SOUL - Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin pricestoval na návštevu Severnej Kórey, kde sa zúčastní na slávnostnom otvorení múzea venovaného pamiatke vojakov padlých v zahraničných vojenských operáciách. S odvolaním sa na ruské médiá o tom v sobotu informovala agentúra Jonhap.
Múzeum bude venované aj pamiatke severokórejských vojakov, ktorí zahynuli pri tzv. oslobodzovaní Kurskej oblasti, ležiacej na západe Ruskej federácie, od ukrajinských jednotiek. Slávnostné otvorenie muzeálneho komplexu sa uskutoční v nedeľu. Volodin sa na ňom zúčastní „na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina“ a následne sa stretne aj s predstaviteľmi severokórejského parlamentu, uviedla agentúra TASS citovaná Jonhapom.
Vojenská spolupráca Ruska a KĽDR
Severná Kórea podľa dostupných informácií vyslala na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15.000 vojakov. Predchádzalo tomu podpísanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 v Pchjongjangu uzavreli Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un.
Ruská armáda 26. apríla 2025 oznámila, že z Kurskej oblasti vytlačila zostávajúcich ukrajinských vojakov, ktorí tam prenikli v lete 2024. Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov v tejto súvislosti vo svojom hlásení prezidentovi Vladimirovi Putinovi spomenul aj účasť severokórejských vojakov.
Cudzinci na fronte vojny na Ukrajine
Juhokórejské a západné spravodajské služby v roku 2025 opakovane upozorňovali, že KĽDR vyslala do vojny proti Ukrajine stovky svojich vojakov. Okrem nich na strane Ruska údajne bojujú aj cudzinci z iných krajín vrátane Afričanov, ktorým náborári sľubovali prácu v Rusku, ale skončili na ukrajinskom fronte.