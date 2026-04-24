Švédskeho diplomata obžalovali z uchovávania tajných dokumentov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ŠTOKHOLM - Švédskeho vysokopostaveného diplomata pôsobiaceho ako osobitný vyslanec v Sýrii v piatok obžalovali z neoprávneného uchovávania tajných dokumentov, ktoré by v rukách cudzej mocnosti mohli ohroziť národnú bezpečnosť Švédska. S odvolaním sa na prokuratúru o tom informovala agentúra AFP.

Prípad sa týka dokumentov s prísne tajnými informáciami, ku ktorým diplomat získal prístup v rámci svojich predchádzajúcich povinností. Materiály si však následne bez povolenia odniesol so sebou domov, neskôr si ich prisvojil a uchovával vo svojom sídle a rekreačnom dome.

Podozrenie z ohrozenia bezpečnosti Švédska

Zverejnenie týchto informácii zahraničnej mocnosti by podľa obžaloby mohlo ohroziť bezpečnosť Švédska. Diplomat ale vraj nekonal s úmyslom slúžiť cudziemu štátu. V minulosti bol tiež podozrivý z odovzdávania utajovaných dokumentov bývalému politikovi z mesta Gävle. Prokuratúra ale toto vyšetrovanie ukončila pre nedostatok dôkazov.

Diplomat odmieta všetky obvinenia

Právny zástupca obžalovaného podľa AFP povedal, že jeho klient popiera obvinenia a trvá na tom, že sú nepodložené. Argumentoval, že diplomat pracoval na ministerstve zahraničných vecí desaťročia a zaoberal sa desaťtisícami rôznych dokumentov. Otázka, či mal jeho klient mať tieto dokumenty vo svojom obydlí, je podľa neho vecou vnútorných postupov rezortu diplomacie. „Ak nedodržiavate vnútorné pravidlá, ide nanajvýš o disciplinárnu záležitosť. Je to sotva niečo, na čo by ste mali nasadzovať tajnú službu,“ uviedol.

Švédskeho diplomata spolu s ďalšou osobou zadržala kontrarozviedka SÄPO v máji minulého roka, keď jej príslušníci v prestrojení za robotníkov vtrhli za úsvitu do jeho dvoch domov. Druhá osoba už nie je považovaná za podozrivú.

V ten istý májový deň bol pri inej razii zadržaný ďalší diplomat, Joachim Bergström, a to pre podozrenie zo špionáže. Aj v prípade Bergströma maskovaní agenti vtrhli do jeho bytu a vyviedli ho von oblečeného v pyžame. O menej než 48 hodín neskôr po prepustení z väzby, ale stále ako podozrivý, spáchal samovraždu.

Viac o téme: DiplomatObžalobaTajné dokumentyŠvédsko
