Masová otrava: 100 ľudí ochorelo po zjedení sushi! Reštaurácie po škandále zavreli

GÖTEBORG - Sushi, ktoré si ľudia prišli vychutnať, im spôsobilo vážne zdravotné ťažkosti. Po návšteve dvoch reštaurácií skončili desiatky zákazníkov s bolesťami brucha a príznakmi otravy.
Z večere priamo k lekárovi
Takmer stovka ľudí na juhozápade Švédska skončila so zdravotnými ťažkosťami po tom, čo jedla sushi v dvoch podnikoch v mestách Lerum a Floda.
Podľa informácií, ktoré priniesol miestny denník Lerums Tidning, sa všetci sťažovali na silné bolesti brucha a príznaky otravy jedlom. Viacerí museli vyhľadať lekársku pomoc.
Úrady evidujú desiatky prípadov
Situáciu potvrdilo aj miestne environmentálne oddelenie. Jeho zástupkyňa uviedla, že počet nahlásených prípadov sa pohybuje okolo stovky a stále pribúdajú ďalší postihnutí.
Prvé zistenia naznačujú, že problém mohol vzniknúť pri spracovaní surovín – konkrétne sa hovorí o možnom pokazenom lososovi, ktorý sa použil na prípravu jedál.
Prevádzkovateľ priznal chybu
Spoločnosť, ktorá stojí za oboma reštauráciami, reagovala verejne na sociálnej sieti. Pripustila, že časť poslednej dodávky lososa nemusela byť v poriadku.
Zároveň oznámila, že predaj okamžite zastavila a vyjadrila ľútosť nad tým, že zákazníci po návšteve podnikov ochoreli.
„Naši hostia sú dôvod, prečo existujeme. Zdravie berieme maximálne vážne,“ uviedla firma s tým, že spolupracuje s úradmi na objasnení prípadu.
Podniky zostávajú zatvorené
Obe prevádzky v regióne Västra Götaland zatiaľ ostávajú zatvorené. Otvoriť by mali až po dokončení všetkých testov a vyšetrení.
Majiteľ sa zároveň opätovne ospravedlnil zákazníkom, ktorí navštívili reštaurácie v sobotu 18. apríla a následne ochoreli.