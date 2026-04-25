Tragický narodeninový výlet v Neapole: Chiara (†30) kráčala vedľa priateľa, keď jej na hlavu dopadla socha!

NEAPOL– To, čo malo byť oslavou 30. narodenín a výletom snov, sa v priebehu sekundy zmenilo na krvavý horor. Chiara Jaconis, úspešná Talianka pracujúca pre luxusnú značku v Paríži, si vychutnávala posledné chvíle v talianskom Neapole. Cestou na letisko však prišiel úder, ktorý nikto nečakal. Z tretieho poschodia jedného z domov vyletela ťažká soška a zasiahla mladú ženu priamo do hlavy.
Chiara Jaconis (†30) si do Neapola prišla užiť víkend so svojím priateľom Liviom. Dvojica sa práve vracala z malebného ostrova a s kuframi v rukách kráčala úzkymi uličkami známej štvrte Quartieri Spagnoli. Chiara kráčala len pár krokov pred svojím partnerom, keď sa z balkóna na treťom poschodí zrútila dvojkilová soška z onyxu. Informuje o tom The Sun.
Hrôzostrašný moment zachytila bezpečnostná kamera blízkej kaviarne. Na záberoch, z ktorých mrazí, je vidieť, ako sa mladá žena okamžite po náraze rúca k zemi. Livio začal okamžite zúfalo volať o pomoc, zatiaľ čo Chiara upadla do bezvedomia. Hoci ju záchranári urýchlene previezli do nemocnice a podstúpila náročnú operáciu, po dvoch dňoch v dôsledku vážnych poraní mozgu zomrela.
video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy
Vinník má len 13 rokov
Vyšetrovanie ukázalo, že ťažký predmet z balkóna vyhodil len 13-ročný chlapec. Podľa talianskych zákonov však dieťa mladšie ako 14 rokov nemôže niesť trestnú zodpovednosť, a tak súd pre mladistvých chlapca zbavil viny.
To však nie je koniec prípadu. Prokurátori sú presvedčení, že za tragédiu nesú zodpovednosť jeho rodičia. Tí podľa obžaloby svojho syna dostatočne nestrážili, pričom chlapec mal už v minulosti vyhadzovať z balkóna nebezpečné predmety. Rodičia teraz čelia obvineniu z neúmyselného zabitia z nedbanlivosti.
Najväčšie emócie však vzbudzuje správanie rodičov chlapca. Tí nielenže odmietajú akúkoľvek vinu, ale prostredníctvom právnikov tvrdia, že soška im ani nepatrila. Čerešničkou na torte je ich bizarné odvolanie. Nesúhlasia totiž s tým, že ich syn bol oslobodený len kvôli veku. Žiadajú, aby bol uznaný za nevinného preto, že sa skutok podľa nich nestal tak, ako tvrdí obžaloba.
„Tragédii sa dalo predísť, ak by rodičia venovali synovi pozornosť, ktorú si vyžadoval,“ tvrdí prokuratúra. Celý prípad rozvíril v Taliansku debatu o zodpovednosti rodičov v husto obývaných mestách. Predbežné vypočutie, ktoré rozhodne o tom, či sa rodičia postavia pred súd, je naplánované na 26. júna.