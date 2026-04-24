AKTUÁLNE Z Pentagonu unikol tajný dokument: Vylúčenie Španielska z NATO

WASHINGTON - Spojené štáty podľa interného e-mailu amerického ministerstva obrany uvažujú o tom, ako potrestať spojencov v NATO za ich neochotu pomôcť v amerických vojenských operáciách proti Iránu, napísala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Podľa neho je jedna z možností pozastavenia členstva Španielska v Severoatlantickej aliancii, ďalej potom napríklad prehodnotenie americkej pozície voči britským nárokom na Falklandy. V praxi je ale právny mechanizmus vylúčenia člena trochu nejasný a z e-mailu nie je zrejmé, ako by to USA chceli docieliť.
E-mail vyjadruje frustráciu nad tým, že niektorí spojenci podľa všetkého váhajú alebo odmietajú poskytnúť Spojeným štátom prístup, základne a práva preletu – súhrnne označované ako ABO – pre vojnu s Iránom, uviedol činiteľ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity. V e-maile sa uvádza, že ABO predstavuje "úplné minimum pre NATO", dodal tento zdroj s tým, že návrhy na to, ako dať spojencom najavo americkú nelibosť, kolujú na vysokých úrovniach v Pentagone.
Jeden z variantov počíta s tým, že by "problematické" krajiny prišli o dôležité či prestížne pozície v NATO, uviedol činiteľ. Prezident Donald Trump ostro kritizoval aliančných spojencov za to, že neposlali námorníctvo na pomoc s otvorením Hormuzského prielivu, ktorý sa po začatí americko-izraelských úderov na Irán z tohtoročného 28. februára uzavrel pre globálnu lodnú dopravu. Trump zároveň vyhlásil, že zvažuje vystúpenie z aliancie. Podľa spomínaného činiteľa však e-mail takýto krok nenavrhuje. Neobsahuje ani návrh na zatvorenie základní v Európe. Či medzi zvažovanými možnosťami je aj očakávané zníženie počtu amerických síl v Európe, ale zdroj odmietol komentovať.
"Oni tu pre nás neboli"
"Ako povedal prezident Trump, napriek všetkému, čo Spojené štáty pre svojich spojencov v NATO urobili, oni tu pre nás neboli," reagovala na žiadosť o vyjadrenie k e-mailu tlačová hovorkyňa Pentagonu Kingsley Wilsonová. Vojna Spojených štátov a Izraela s Iránom vyvolala vážne otázky o budúcnosti 76-ročnej aliancie a podľa analytikov a diplomatov tiež bezprecedentné obavy, že by USA nemuseli prísť na pomoc európskym spojencom, ak by boli napadnutí. Británia, Francúzsko a ďalšie krajiny uvádzajú, že zapojenie do americkej námornej blokády iránskych prístavov by znamenalo vstup do vojny. Zároveň ale deklarujú ochotu pomôcť udržať Hormuzský prieliv otvorený hneď, ako bude dosiahnuté trvalé prímerie alebo konflikt skončí.
Predstavitelia Trumpovej administratívy však zdôrazňujú, že NATO nemôže fungovať jednostranne. Vyjadrili frustráciu zo Španielska, kde socialistická vláda uviedla, že nedovolí využiť svoje základne ani vzdušný priestor na útoky na Irán. Možnosť pozastaviť členstvo Španielska v aliancii by podľa e-mailu mala len obmedzený dopad na americké vojenské operácie, ale výrazný symbolický efekt. Dotknutý činiteľ nespresnil, ako by Spojené štáty mohli takýto krok presadiť, a agentúra Reuters nedokázala bezprostredne overiť, či NATO vôbec disponuje mechanizmom, ktorý by to umožňoval. Španielsky premiér Pedro Sánchez dnes povedal, že jeho vláda nebude komentovať e-maily, ale bude vychádzať z oficiálnych dokumentov a pozícií.