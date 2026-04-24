Tajné informácie premenil na jackpot: Americký vojak vsádzal na pád Madura, ktorého sám uniesol!

WASHINGTON - Americký vojak zo špeciálnych jednotiek, ktorý sa na začiatku januára podieľal na zajatí a únose venezuelského prezidenta Nicolása Madura do Spojených štátov, bol obvinený zo zneužitia tajných informácií o tejto misii na vlastné obohatenie o 400.000 dolárov, ktoré vyhral stávkami na zosadenie venezuelského vodcu. Informovali o tom v noci na dnes agentúry AP a Reuters s odvolaním sa na federálne úrady.
Federálna prokuratúra v New Yorku vo štvrtok večer uviedla, že 38-ročný Gannon Ken Van Dyke využil svoj prístup k utajovaným skutočnostiam, aby zarobil peniaze na stávkarskej platforme Polymarket. Obvinený bol z nezákonného využitia dôverných vládnych informácií za účelom osobného obohatenia, krádeže neverejných vládnych informácií, podvodu v oblasti komodít, podvodu pomocou elektronických prostriedkov a vykonania nezákonnej peňažnej transakcie. Hrozí mu niekoľko rokov väzenia, podotkla AP.
Informácie využil na uzavretie stávok
Van Dyke sa podľa prokuratúry od 8. decembra asi mesiac podieľal na plánovaní a vykonaní akcie zameranej na zajatie Madura. Hoci podpísal dohody o mlčanlivosti, v ktorých sa zaviazal, že nevyzradí žiadne utajované alebo citlivé informácie súvisiace s chystanou operáciou, podľa prokuratúry práve tieto informácie využil na uzavretie celého radu stávok na to, že Maduro do 31. januára 2026 príde o moc.
"Ide o amerického vojaka, ktorý údajne zneužil svoje pozície na to, aby profitoval z oprávnenej vojenskej operácie," uviedol na sociálnej sieti riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel. Polymarket, jeden z najväčších tzv. predikčných trhov na svete, zistil, že niekto obchoduje na základe utajovaných vládnych informácií, upozornilo na to ministerstvo spravodlivosti a spolupracovalo pri vyšetrovaní. "Pre insider trading nie je na Polymarkete miesto," dodala spoločnosť vo vyhlásení. Podľa agentúry Reuters ide zrejme o prvý prípad, keď ministerstvo vznieslo obvinenie z obchodovania s využitím dôverných informácií na predikčnom trhu.
Stávky uzatváral len niekoľko hodín predtým
Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC), ktorá dohliada na predikčné trhy, vo štvrtok oznámila, že proti Van Dykovi podala súbežnú žalobu. Tá tvrdí, že Van Dyke 26. decembra, teda necelý týždeň pred prepadnutím Caracasu a únosom Madura, previedol 35.000 dolárov zo svojho bankového účtu na kryptomienkový účet. Podľa žaloby potom použil vyše 32.500 dolárov na sériu stávok na to, kedy by mohol byť Maduro zosadený. Tieto stávky uzatváral medzi 30. decembrom a 2. januárom, drvivú väčšinu z nich však 2. januára večer - teda len niekoľko hodín predtým, ako na Caracas dopadli prvé strely.
Na možné zneužitie neverejných informácií v súvislosti s výhrou vyše 400.000 dolárov vďaka stávke na Polymarkete na pád venezuelského vodcu upozornila už 6. januára stanica BBC. Platforma Polymarket umožňuje užívateľom uzatvárať stávky na budúce udalosti, od počasia cez športové výsledky až po vývoj zahraničnej politiky Spojených štátov. Odvetvie týchto stávok čelilo za vlády prezidenta Joea Bidena kontrole zo strany regulačných úradov, za Trumpovho prezidentstva sa však dočkalo vrelejšieho prijatia. Jedným z investorov spoločnosti Polymarket je prezidentov syn Donald Trump mladší, ktorý pôsobí tiež ako jej poradca.