Utorok21. apríl 2026, meniny má Ervín, zajtra Slavomír

Experti VARUJÚ: Zneužíva Trump svoje postavenie? TOTO sa deje opakovane, z účtov sa presúvajú milióny!

WASHINGTON – S druhým funkčným obdobím amerického prezidenta Donalda Trumpa sa čoraz častejšie skloňuje téma, že šéf Bieleho domu by mohol zneužívať svoje vysoké postavenie. Opakovane totiž dochádza k scenáru, ktorý končí rovnako, a síce, konkrétne skupiny zarábajú milióny. Vyzerá to tak, že Trump v tom ide tiež.

Pred každým zásadným vyjadrením prezidenta USA Donalda Trumpa dochádza na svetových trhoch k veľkým presunom peňazí. Spočiatku sa to mohlo zdať ako náhoda, ale keď sa podobný scenár opakuje niekoľkokrát v rade, zdá sa, že niečo nie je v poriadku. Známa spravodajská stanica BBC upozorňuje, že nad Trumpom sa vznášajú podozrivé transakcie za milióny dolárov. 

Skôr, ako sú verejne dostupné 

Bohatí obchodníci, ktorý sa pohybujú na svetových trhoch, spravili už niekoľkokrát veľký obchod, a to len pár minút pred zásadným a pre celý svet prekvapivým vyhlásením prezidenta USA Donalda Trumpa. Išlo o tak veľké presuny peňazí, ktoré ovplyvnili trh. BBC sa začala celej veci venovať podrobnejšie a zistila, že tu existuje konštantný vzorec. 

Dochádza k tomu vždy len pár hodín, niekedy aj minút, pred zásadnými Trumpovými vyjadreniami. Miestami sa už hovorí o "nelegálnom obchodovaní" s využitím dôverných informácií. Obchodníci totiž vedia o veľkých zmenách skôr, ako sú tieto informácie dostupné širokej verejnosti. 

Na druhej strane kolujú aj tvrdenia, že je to všetko len o šikovnosti a predvídavosti veľkých obchodníkov, ktorí dokážu predvídať kroky Bieleho domu. BBC uviedla konkrétne príklady, kedy k takýmto scenárom skutočne došlo:

Dňa 9. marca 2026 uviedol prezident Trump v rozhovore pre CBS News, že konflikt s Iránom je už prakticky uzavretý. Bolo to len deväť dní po spoločných vzdušných útokoch USA a Izraela na iránske ciele. Široká verejnosť počula tieto Trumpove slová prvýkrát o 19:16 GMT (Slovensko GMT+2).

Trh s ropou zaznamenal v tom čase veľkú zmenu. Obchodníci reagovali a cena čierneho zlata klesla o 25 percent. Na základe údajov trhových tabuliek je však evidentné, že rapídny pokles ceny ropy prišiel už o 18:29 GMT, teda takmer 50 minút pred kľúčovým Trumpovým vyhlásením. 

O pár týždňov sa odohral podobný scenár. Dňa 21. marca pohrozil Trump zničením iránskych elektrární. O dva dni na to (23. marec) na Truth Social uverejnil príspevok (11:04 GMT), že "s Teheránom viedol pozitívny a veľmi produktívny dialóg o úplnom ukončení vojenských akcií". Tieto slová prekvapili dokonca aj diplomatov. 

Už v čase 10:48 až 10:50 nezvyčajne a veľmi prudko narástol počet stávok na cenu americkej ropy. Podľa nemenovaného ropného analytika sa obchody v tom čase zdali byť abnormálne. Minútu od uverejnenia Trumpovho príspevku (11:05 GMT) klesla cena ropy o 11 percent. 

Niektoré platformy, ako napríklad Polymarket, ponúkajú používateľom staviť si takmer na všetko od počasia, cez športové výsledky až po zahraničnú politiku USA. Jedným z investorov Polymerketu je dokonca aj syn prezidenta Donald Trump Jr. 

V decembri 2025 si niekto vytvoril na platforme účet pod názvom "Burdensome-Mix". Prvú stávku podal dňa 30. decembra. Ako už iste tušíte, týkala sa zosadenia venezuelského prezidenta Nicólasa Madura. K tomu došlo už počas januára 2026, keď USA podnikli prekvapivý útok a prezidenta aj s manželkou presunuli do New Yorku. 

Medzi 30. decembrom a 2. januárom vložil "Burdensome-Mix" do tejto konkrétnej stávky 32 500 dolárov. Po zvrhnutí Madura zarobil profil 436 000 dolárov. Zaujímaveé je aj to, že krátko na to si účet zmenil meno, prestal uzatvárať stávky a už sa nedá pre účely prípadného vyšetrovania nijako vystopovať. 

Obchodovanie s využitím dôverných informácií je pre väčšinu Američanov nelegálne od prijatia zákona o cenných papieroch v roku 1933. V roku 2012 bol rozšírený aj na úradníkov americkej vlády, hoci doteraz nebol nikto podľa zákona stíhaný.

Rusko plánuje stopnúť ropu
Rusko plánuje stopnúť ropu do Nemecka: Od mája chce zastaviť dodávky cez Družbu
Zahraničné
Donald Trump
ONLINE Trump pochybuje o predĺžení prímeria: Vojnu s Iránom údajne vyhrávajú
Zahraničné
Donald Trump
Americké námorníctvo pri Ománe zaútočilo na loď s iránskou vlajkou, tvrdí Trump
Zahraničné
Donald Trump
Tajné UFO spisy čoskoro uzrú svetlo sveta: Trump naznačil ZAUJÍMAVÉ zistenia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezident odhalil s veľmajstrom Maltézskeho rádu pamätnú tabuľu v Topoľčanoch
Prezident odhalil s veľmajstrom Maltézskeho rádu pamätnú tabuľu v Topoľčanoch
Správy
Ďurovčíkovci sa už nevedia dočkať: Barbora tají, v ktorom je mesiaci, ale... Prezradila termín pôrodu
Ďurovčíkovci sa už nevedia dočkať: Barbora tají, v ktorom je mesiaci, ale... Prezradila termín pôrodu
Prominenti
Divadlo Astorka Korzo ´90 uvedie inscenáciu A. Strindberga Na ceste do Damasku
Divadlo Astorka Korzo ´90 uvedie inscenáciu A. Strindberga Na ceste do Damasku
Správy

Domáce správy

FOTO Ďalšia rana pre záhradkárov:
Ďalšia rana pre záhradkárov: Predpovede varujú pred mrazom aj dnes v noci
Domáce
Ingrid Kosová
PS kritizuje návrh vlády: Odoberanie dávok podľa nich trestá deti za chudobu
Domáce
Pozadie ťažkej nehody na
Pozadie ťažkej nehody na juhu Slovenska: Na mieste pomáhala aj zdravotná sestra Andrea! Nemocnica opísala dramatické momenty
Domáce
Pozor: SHMÚ varuje pred silnými mrazmi na celom Slovensku, platí výstraha od polnoci
Pozor: SHMÚ varuje pred silnými mrazmi na celom Slovensku, platí výstraha od polnoci
Regióny

Zahraničné

Donald Trump
Experti VARUJÚ: Zneužíva Trump svoje postavenie? TOTO sa deje opakovane, z účtov sa presúvajú milióny!
Zahraničné
Tamás Sulyok
Orbánova porazená strana zachraňuje čo sa dá: Spustila petíciu na obranu prezidenta Sulyoka
Zahraničné
Dráma na futbalovom zápase:
Dráma na futbalovom zápase: Boj o sekundy na tribúne, zraneného muža museli urgentne oživovať!
Zahraničné
aktualizované MIMORIADNE Zelenskyj: Oprava ropovodu
MIMORIADNE Zelenskyj: Oprava ropovodu Družba je dokončená, dodávky môžu byť obnovené
Zahraničné

Prominenti

Kaia Gerber
Dcéra Cindy Crawford rozpálila Mexiko: Mikro bikini, vysekané brucho a horúca vášeň na pláži
Zahraniční prominenti
Ráchel Karnižová ako klasická
Ráchel Karnižová ako klasická nevesta? Omyl! Svadba v mini striptérskych šatách
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Ďurovčíkovci sa už nevedia dočkať: Barbora tají, v ktorom je mesiaci, ale... Prezradila termín pôrodu
Domáci prominenti
Veronika Freimanová v seriáli
Priznanie známej herečky: Čas je luxus... Boj s rakovinou prsníka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mesiac narodenia môže predpovedať
Mesiac narodenia môže predpovedať vaše budúce zdravie: Aké sú silné stránky vášho organizmu a aké sú riziká?
vysetrenie.sk
Tiket za milióny nechal
Tiket za milióny nechal ležať v zásuvke TAKMER ROK: Keď si prišiel po výhru, ŠOKOVAL všetkých svojím rozhodnutím!
Zaujímavosti
Prikryli ju plachtou a
Prikryli ju plachtou a vyhlásili za mŕtvu: O 13 minút sa Nicole vrátila k životu s posolstvom, ktoré vyráža dych!
Zaujímavosti
Oddychujte ako králi: Najkrajšie
Oddychujte ako králi: Najkrajšie historické kúpeľné mestá ponúkajú relax aj noblesu
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Platobná revolúcia na Slovensku: Mobil a hodinky čoskoro vytlačia tradičné karty
Platobná revolúcia na Slovensku: Mobil a hodinky čoskoro vytlačia tradičné karty

Šport

Zmätok okolo slovenskej reprezentácie: Talianske médiá hlásia koniec Francesca Calzonu, SFZ reaguje
Zmätok okolo slovenskej reprezentácie: Talianske médiá hlásia koniec Francesca Calzonu, SFZ reaguje
Reprezentácia
Koniec zámorskej cesty: Chromiak sa sťahuje do Európy, zlákala ho česká extraliga
Koniec zámorskej cesty: Chromiak sa sťahuje do Európy, zlákala ho česká extraliga
Tipsport ELH
Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
NHL
Postup Bosny spustil šialenstvo: Balkánska hviezda dodrží sľub a pivo potečie potokom
Postup Bosny spustil šialenstvo: Balkánska hviezda dodrží sľub a pivo potečie potokom
MS vo futbale

Auto-moto

Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Doprava
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Predstavujeme
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Pracovné prostredie
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
CV a motivačný list
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Motivácia a produktivita
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Bublaniny

Technológie

Čínsky humanoidný robot prekonal ľudský svetový rekord v polmaratóne. Ešte vlani sa na trati len potácal
Čínsky humanoidný robot prekonal ľudský svetový rekord v polmaratóne. Ešte vlani sa na trati len potácal
Technológie
Vedci vytvorili počítač, ktorý funguje bez elektriny a čipov. Použili materiály, ktoré bežne nájdeš doma
Vedci vytvorili počítač, ktorý funguje bez elektriny a čipov. Použili materiály, ktoré bežne nájdeš doma
Technológie
Google Fotky pridávajú nové nástroje na úpravu tváre: Fotky zbavíš nedokonalostí bez toho, aby pôsobili umelo
Google Fotky pridávajú nové nástroje na úpravu tváre: Fotky zbavíš nedokonalostí bez toho, aby pôsobili umelo
Aplikácie a hry
Donald Trump údajne verí, že diétna Cola zabíja rakovinu v tele. Takéto tvrdenie však nemá oporu vo vede
Donald Trump údajne verí, že diétna Cola zabíja rakovinu v tele. Takéto tvrdenie však nemá oporu vo vede
Bulvár

Bývanie

Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?

Pre kutilov

Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Okrasná záhrada

