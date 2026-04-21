Experti VARUJÚ: Zneužíva Trump svoje postavenie? TOTO sa deje opakovane, z účtov sa presúvajú milióny!

WASHINGTON – S druhým funkčným obdobím amerického prezidenta Donalda Trumpa sa čoraz častejšie skloňuje téma, že šéf Bieleho domu by mohol zneužívať svoje vysoké postavenie. Opakovane totiž dochádza k scenáru, ktorý končí rovnako, a síce, konkrétne skupiny zarábajú milióny. Vyzerá to tak, že Trump v tom ide tiež.
Pred každým zásadným vyjadrením prezidenta USA Donalda Trumpa dochádza na svetových trhoch k veľkým presunom peňazí. Spočiatku sa to mohlo zdať ako náhoda, ale keď sa podobný scenár opakuje niekoľkokrát v rade, zdá sa, že niečo nie je v poriadku. Známa spravodajská stanica BBC upozorňuje, že nad Trumpom sa vznášajú podozrivé transakcie za milióny dolárov.
Skôr, ako sú verejne dostupné
Bohatí obchodníci, ktorý sa pohybujú na svetových trhoch, spravili už niekoľkokrát veľký obchod, a to len pár minút pred zásadným a pre celý svet prekvapivým vyhlásením prezidenta USA Donalda Trumpa. Išlo o tak veľké presuny peňazí, ktoré ovplyvnili trh. BBC sa začala celej veci venovať podrobnejšie a zistila, že tu existuje konštantný vzorec.
Dochádza k tomu vždy len pár hodín, niekedy aj minút, pred zásadnými Trumpovými vyjadreniami. Miestami sa už hovorí o "nelegálnom obchodovaní" s využitím dôverných informácií. Obchodníci totiž vedia o veľkých zmenách skôr, ako sú tieto informácie dostupné širokej verejnosti.
Na druhej strane kolujú aj tvrdenia, že je to všetko len o šikovnosti a predvídavosti veľkých obchodníkov, ktorí dokážu predvídať kroky Bieleho domu. BBC uviedla konkrétne príklady, kedy k takýmto scenárom skutočne došlo:
1. Konflikt s Iránom je prakticky uzavretý
Dňa 9. marca 2026 uviedol prezident Trump v rozhovore pre CBS News, že konflikt s Iránom je už prakticky uzavretý. Bolo to len deväť dní po spoločných vzdušných útokoch USA a Izraela na iránske ciele. Široká verejnosť počula tieto Trumpove slová prvýkrát o 19:16 GMT (Slovensko GMT+2).
Trh s ropou zaznamenal v tom čase veľkú zmenu. Obchodníci reagovali a cena čierneho zlata klesla o 25 percent. Na základe údajov trhových tabuliek je však evidentné, že rapídny pokles ceny ropy prišiel už o 18:29 GMT, teda takmer 50 minút pred kľúčovým Trumpovým vyhlásením.
2. Dialóg o ukončení bojov
O pár týždňov sa odohral podobný scenár. Dňa 21. marca pohrozil Trump zničením iránskych elektrární. O dva dni na to (23. marec) na Truth Social uverejnil príspevok (11:04 GMT), že "s Teheránom viedol pozitívny a veľmi produktívny dialóg o úplnom ukončení vojenských akcií". Tieto slová prekvapili dokonca aj diplomatov.
Už v čase 10:48 až 10:50 nezvyčajne a veľmi prudko narástol počet stávok na cenu americkej ropy. Podľa nemenovaného ropného analytika sa obchody v tom čase zdali byť abnormálne. Minútu od uverejnenia Trumpovho príspevku (11:05 GMT) klesla cena ropy o 11 percent.
3. Zatknutie Nicólasa Madura
Niektoré platformy, ako napríklad Polymarket, ponúkajú používateľom staviť si takmer na všetko od počasia, cez športové výsledky až po zahraničnú politiku USA. Jedným z investorov Polymerketu je dokonca aj syn prezidenta Donald Trump Jr.
V decembri 2025 si niekto vytvoril na platforme účet pod názvom "Burdensome-Mix". Prvú stávku podal dňa 30. decembra. Ako už iste tušíte, týkala sa zosadenia venezuelského prezidenta Nicólasa Madura. K tomu došlo už počas januára 2026, keď USA podnikli prekvapivý útok a prezidenta aj s manželkou presunuli do New Yorku.
Medzi 30. decembrom a 2. januárom vložil "Burdensome-Mix" do tejto konkrétnej stávky 32 500 dolárov. Po zvrhnutí Madura zarobil profil 436 000 dolárov. Zaujímaveé je aj to, že krátko na to si účet zmenil meno, prestal uzatvárať stávky a už sa nedá pre účely prípadného vyšetrovania nijako vystopovať.
Obchodovanie s využitím dôverných informácií je pre väčšinu Američanov nelegálne od prijatia zákona o cenných papieroch v roku 1933. V roku 2012 bol rozšírený aj na úradníkov americkej vlády, hoci doteraz nebol nikto podľa zákona stíhaný.