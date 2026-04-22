Mediálna burka u našich susedov: Česká televízia a rozhlas vyhlásili štrajkovú pohotovosť! V uliciach sú tisíce ľudí

PRAHA - Českom otriasa najväčšia mediálna búrka za posledné roky. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu dnes vyhlásili časovo neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je kontroverzný vládny návrh zákona, ktorý má pripraviť verejnoprávne médiá o miliardy korún a previesť ich financovanie priamo pod štátny rozpočet. Praha a krajské mestá sa plnia protestujúcimi študentmi.
Kľúčovým bodom sporu je návrh ministra kultúry Otu Klempířa (za stranu Motoristé), ktorý počíta so zrušením koncesionárskych poplatkov a prechodom na financovanie zo štátneho rozpočtu. Podľa odborov by táto zmena znamenala stratu nezávislosti a drastické škrty. Len pre rok 2027 by médiá prišli o celkovo 1,4 miliardy českých korún (približne 55 miliónov eur).
„Výška financií obmedzí činnosť ČRo a tiež jeho nezávislosť. Dôsledkom bude prepúšťanie a pocítia to aj samotní poslucháči,“ varoval predseda štrajkového výboru Jan Křemen. V stávke je podľa neho najmä regionálne vysielanie, o ktoré by mohlo prísť až 1,5 milióna ľudí a o prácu viac ako 300 zamestnancov v krajoch.
Symbolické vyhadzovanie televízorov
Pred sídlom Českej televízie sa napoludnie zišli stovky pracovníkov. Miestami tiekli emócie a skandovali sa heslá na obranu nezávislosti. Iniciatíva Veřejnoprávně.cz, ktorá združuje vyše 3 000 pracovníkov oboch inštitúcií, vzkázala jasne: „Sme pripravení ísť do štrajku. Ak nastane, prejaví sa to vo vysielaní.“
Vedenie oboch inštitúcií situáciu sleduje. Kým vedenie rozhlasu rešpektuje právo zamestnancov na názor, zdôrazňuje, že kontinuita vysielania nesmie byť ohrozená. Minister Klempíř však štrajkovú pohotovosť označil za internú vec médií a vzkázal, že zákon je len v pripomienkovom konaní a jeho podoba sa ešte môže meniť.
Do protestov sa masívne zapojili aj vysokoškoláci po celej krajine. V Prahe takmer zaplnili námestie Jana Palacha s transparentmi ako „Ruky preč od médií“. Pochod študentov následne zamieril priamo k ministerstvu kultúry.
Mimoriadne dramatický priebeh mala akcia v Olomouci. Tam študenti z okna umeleckého centra symbolicky vyhodili starý televízor do záchrannej plachty. Podobné protesty prebehli aj v Brne, kde sa do akcie zapojili budúci umelci z JAMU s čiapkami poskladanými z novín. Študenti sa obávajú, že vládne škrty zlikvidujú vzdelávací a kultúrny obsah, na ktorý komerčné stanice nemajú priestor.