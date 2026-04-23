Kadyrovov syn rozbieha biznis: Začal predávať vlastný energetický nápoj

MOSKVA - Osemnásťročný syn čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, známy kopaním do bezbranného tínedžera uväzneného za pálenie Koránu, začal tento týždeň predávať energetický nápoj pod osobnou značkou K-13. Píše o tom denník The Moscow Times.
Na videu z otvorenia hypermarketu Vkusdom v Groznom sa objavil vodca Ramzan Kadyrov, ako ochutnáva energetický nápoj svojho syna. Je iróniou, že práve on v roku 2012 vyhlásil, že „omamné drogy sú v moslimskej spoločnosti neprijateľné“, a vyzval na zákaz energetických nápojov.
Adam Kadyrov tento týždeň zdieľal na Instagrame, ktorý ruské úrady označujú za „extrémistickú“ platformu, reklamný klip na svoj produkt. Zobrazuje BMW točiace sa v kruhu, čo by podľa kritikov ruská Lada pravdepodobne nezvládla. Pripomínajú tiež, že logo jeho značky sa nápadne podobá na dizajn Monster Energy.
V roku 2013 čečenskí parlament zakázal predaj energetických nápojov. Ak boli tieto zákony pred spustením K-13 zmenené, oficiálne to nebolo oznámené.
Energetický nápoj je pravdepodobne najnovším spôsobom budovania osobnej značky Adama Kadyrova. V posledných rokoch sa dostal do centra pozornosti pre sériu vymenovaní do vysokých vládnych funkcií, čo vyvolalo špekulácie, že jeho otec ho možno pripravuje na prebratie najvyššej funkcie.