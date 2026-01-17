Kremeľ je v PANIKE: Čečenský vodca Kadyrov je na tom zdravotne zle a syn mal nehodu a je vo VÁŽNOM stave!

MOSKVA - Ruska federácia sa pre neprestávajúcu vojenskú agresiu na Ukrajine dostáva sama do ekonomickej nepohody a neistoty, no to nie je všetko. Podporovatelia režimu Vladimira Putina, medzi ktorých istotne patrí aj čečenský vodca Ramzan Kadyrov, majú vážny dôvod na obavy. Sám vodca je totiž v zlom zdravotnom stave, no okrem toho je vo vážnom stave už aj jeho syn - mal nehodu!
Informáciu priniesol zdroj rádia Slobodná Európa (RFE/RL) v Čečensku. Navyše o veľmi vážnom stave samotného čečenského vodcu Ramzana Kadyrova sa píše už aj na portáli Politico.
Syn mal vážnu nehodu
V problémoch má byť najnovšie už aj osemnásťročný Ramzanov syn Adam Kadyrov, ktorý je logickým nástupcom čečenského vodcu po jeho prípadnej smrti. Bol totiž účastníkom vážnej reťazovej dopravnej nehody. Opozičné médiá priniesli informácie o tom, že kolona s Adamom Kadyrovom sa mala pohybovať veľmi rýchlo. V ceste sa však objavila prekážka, čo spôsobilo reťazovú a vážnu haváriu. Syn čečenského vodcu Adam tak má teraz ležať vo vážnom stave v nemocnici.
"Cesty k nemocnici sú uzavreté, pretože tam priviezli Adama, ktorý je podľa informácií v bezvedomí na JIS-ke. O stave Kadyrovho syna nemáme žiadne spoľahlivé informácie," uviedol jeden zo spravodajov rádia Slobodná Európa v Čečensku.
Kadyrovov syn je po resuscitácii
"V dôsledku nehody prvého auta sa začali tie ďalšie zrážať, preto máme informácie, že je veľa ďalších zranených, ale práve pre Adama ide o taký veľký rozruch," doplnil zdroj. Ukrajinský Kyiv Post uvádza, že Adam má byť po resuscitácii (zjavne úspešnej) napojený na prístroje a pripravujú ho na prevoz do Moskvy.
Adam Kadyrov je teraz stále vo funkcii tajomníka Bezpečnostnej rady Čečenska a dohliada na činnosť čečenského ministerstva vnútra.
Čečenský vodca Kadyrov je vo vážnom stave: Zlyhali mu obličky! Kremeľ už hľadá jeho nástupcu
Správa o nehode Adama Kadyrova tak prichádza len veľmi krátko po tom, ako bola medializované vážne zdravotné ťažkosti a zlyhanie obličiek jeho otca Ramzana.