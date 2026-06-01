Kadyrovovho syna vyznamenali za prínos vo vojne proti Ukrajine, aj keď v nej nebol

MOSKVA - Osemnásťročný Adam Kadyrov, syn autoritárskeho čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenanie za prínos vo vojne proti Ukrajine. Nikdy sa jej však nezúčastnil, napísal telegramový kanál Astra. Už v uplynulých rokoch tento mladík, o ktorom sa špekuluje ako o možnom nástupcovi jeho otca, dostal niekoľko desiatok vyznamenaní.
Medailu za „prínos k uskutočňovaniu špeciálnej vojenskej operácie“, ako Rusko oficiálne označuje inváziu na Ukrajinu, mladému Kadyrovovi odovzdal šéf špeciálnych jednotiek Rosgvardie Pavel Kozajev. O pocte podľa Astry informoval Achmed Dudajev, čečenský vicepremiér a minister pre národnostnú politiku, vonkajšie vzťahy a informácie tejto autonómnej republiky na severnom Kaukaze.
Dudajev uviedol, že vyznamenanie je uznaním prínosu Adama Kadyrova k zaisteniu bezpečnosti a ocenením podpory vojny na Ukrajine. Mladík je členom vedenia gudermeskej Univerzity ruských špeciálnych síl Vladimira Putina, kde sa cvičia vojaci pripravujúci sa na nasadenie v rusko-ukrajinskej vojne. Kadyrov sa tak podľa Dudajeva „aktívne podieľa na rozvoji jedného z najdôležitejších zariadení na prípravu obrancov vlasti“.
Vyznamenanie dostal aj za ochranu Záporožskej jadrovej elektrárne
Astra píše, že tento rok v januári dostal Adam Kadyrov vyznamenanie za ochranu Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú Rusko obsadilo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu. Ramzan Kadyrov vtedy spresnil, že jeho syn bol vyznamenaný na pokyn štátneho podniku Rosatom za „významný prínos a spoluprácu pri organizácii ochrany a zaistení bezpečnosti Záporožskej jadrovej elektrárne“ počas vojny.
Adam Kadyrov sa stal neslávne známym v roku 2023, keď zbil človeka obvineného zo spálenia Koránu. Jeho otec video zverejnil na internete a dal najavo, že je na syna hrdý.