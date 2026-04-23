Líder Európskej ľudovej strany otvorene: Právne konanie voči Maďarsku sa môže zastaviť

BUDAPEŠŤ/BRUSEL - Po volebnej prehre premiéra Viktora Orbána môže Maďarsko dúfať v rýchle ukončenie právneho konania Európskej únie. Podľa agentúry DPA to povedal líder Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber.
Weber v stredu uviedol, že podporuje prvé kroky k zastaveniu konania podľa článku 7. Táto procedúra, spustená v roku 2018 pre ohrozenie základných hodnôt a právneho štátu, mohla viesť až k strate hlasovacích práv krajiny.
Predseda EPP zdôraznil, že konanie bolo priamo spojené s Orbánovou politikou, zatiaľ čo nastupujúci premiér Péter Magyar z frakcie EPP sa jasne zaviazal k proeurópskemu smerovaniu a reformám. Weber tvrdí, že Európsky parlament musí tento nový kurz uznať a začať proces ukončovania sankčného mechanizmu.