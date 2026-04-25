Hrôzostrašné zábery z kamery: VIDEO Do kaviarne vrazil muž s nožom! Pobodal hosťa

BOLTON - V britskom Boltone došlo k dvom útokom nožom v priebehu niekoľkých minút. Ozbrojený muž napadol náhodných ľudí, jeden incident zachytil aj kamerový systém.
V anglickom meste Bolton sa odohrala dramatická séria útokov, ktoré vystrašili miestnych obyvateľov. Muž ozbrojený nožom zaútočil na dvoch ľudí v krátkom časovom slede, pričom jeden z incidentov sa odohral priamo v kaviarni a zachytil ho kamerový systém.
Útok priamo medzi hosťami
Incident sa stal v podniku The Deli na ulici Tonge Moor Road. Záznam ukazuje, ako muž vstupuje do kaviarne s nožom a bez varovania sa vrhá na zákazníka sediaceho pri stole.
Zamestnanci reagovali výkrikmi, zatiaľ čo napadnutý muž sa snažil ubrániť. Podľa záberov sa mu podarilo útočníkovi zbraň vytrhnúť a postaviť sa na odpor. Po krátkom čase sa situácia nečakane upokojila – útočník si sadol a prestal klásť odpor.
Dva útoky v priebehu chvíle
Polícia potvrdila, že nešlo o ojedinelý incident. Ten istý muž mal krátko predtým zaútočiť na inú osobu v tej istej oblasti.
Podľa zistení najprv opustil neďaleký objekt s nožom v ruke a na ulici napadol prvú obeť. Tá utrpela len ľahšie zranenia. Následne pokračoval do kaviarne, kde zaútočil znova.
Druhá obeť vyviazla bez život ohrozujúcich zranení. Podľa informácií polície ju pred vážnejšími následkami mohlo ochrániť aj viac vrstiev oblečenia, ktoré mala na sebe.
Podozrivého zadržali
Polícia Greater Manchester Police oznámila, že v stredu zadržala približne 50-ročného muža, ktorého podozrieva z útokov. Obe udalosti vyšetruje ako vzájomne súvisiace.
Vyšetrovatelia zároveň pripúšťajú, že za konaním páchateľa mohli stáť psychické problémy.
Reakcia podniku
Majitelia kaviarne reagovali na incident vyhlásením na sociálnej sieti, v ktorom ubezpečili verejnosť, že personál aj hostia sú v bezpečí. Zároveň poďakovali zákazníkovi, ktorý počas útoku pomohol zvládnuť situáciu.
Ako gesto vďaky mu prisľúbili bezplatné objednávky na celý život. Podnik po incidente preventívne zatvorili.