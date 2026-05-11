Čína vysiela zmierlivý odkaz USA: Si a Trump chcú rokovať o stabilite aj napätí vo svete

PEKING - Čína je pripravená spolupracovať so Spojenými štátmi v snahe zabezpečiť väčšiu stabilitu vo svete. Pred tohtotýždenným stretnutím prezidenta Donalda Trumpa s jeho náprotivkom Si Ťin-pchingom to v pondelok uviedol hovorca ministerstva zahraničia Kuo Ťia-kchun, píše agentúra AFP.
„Diplomacia na najvyššej úrovni zohráva nenahraditeľnú strategickú vedúcu úlohu vo vzťahoch medzi Čínou a USA,“ uviedol hovorca. „Čína je ochotná spolupracovať so Spojenými štátmi v duchu rovnosti, rešpektu a vzájomného prospechu, rozširovať spoluprácu, riešiť rozdiely a vnášať viac stability a istoty do nestabilného a prepojeného sveta,“ dodal.
Vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy v nedeľu pre agentúru AFP uviedol, že Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť na čínskeho prezidenta tlak v prípade Iránu. Počas návštevy, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka, budú témami rokovaní aj obchod, clá a umelá inteligencia.
Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump viackrát upozornil na príjmy, ktoré Irán a Rusko získavajú z predaja ropy do Číny, ako aj na predaj tovarov s dvojitým civilno-vojenským využitím. „Očakávam, že táto diskusia bude pokračovať,“ dodal. Na rokovaniach sa pravdepodobne objavia aj nedávne americké sankcie voči Číne súvisiace s vojnou s Iránom.