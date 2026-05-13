Napätie pred návštevou Donalda Trumpa: Peking varuje USA ohľadom predaja zbraní Taiwanu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, TASR/AP Photo/Luis M. Alvarez)
PEKING - Vláda v Pekingu v stredu opätovne odsúdila predaj amerických zbraní na Taiwan. Vyjadrila sa tak krátko pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, kde bude rokovať s prezidentom Si Ťin-pchingom. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Rázne odmietame, aby Spojené štáty nadväzovali vojenské vzťahy s čínskym regiónom Taiwan, a rázne odmietame, aby Spojené štáty predávali zbrane čínskemu regiónu Taiwan. Toto stanovisko je konzistentné a jednoznačné,“ uviedol hovorkyňa ministerstva pre záležitosti Taiwanu Čang Chan. Zdôraznila, že Taiwan je vnútornou otázkou Číny a záležitosťou čínskeho ľudu.

Otázka demokraticky spravovaného Taiwanu, ktorý komunistická Čína považuje za svoje územie, vrátane predaja amerických zbraní vláde v Tchaj-peji, bude podľa agentúry Reuters jednou z tém spoločného rokovania prezidentov Trumpa a Siho.

Kongres Spojených štátov po oficiálnom uznaní Čínskej ľudovej republiky zároveň v roku 1979 zákonom upravil dodávky zbraní na Taiwan, s ktorým Washington zároveň prerušil oficiálne diplomatické vzťahy. V decembri Trumpova vláda oznámila dodávku zbraní v hodnote 11 miliárd dolárov, čo je najväčší objem v histórii.

Kľúčové záujmy Pekingu

Čang pripomenula, že Taiwan je kľúčovou súčasťou čínskych záujmov a že Washington by mal dodržiavať svoje záväzky. Narážala na oficiálnu politiku jednej Číny, v rámci ktorej USA považujú za vládu celého čínskeho územia komunistickú vládu v Pekingu.

Trump do Číny pricestuje krátko po tom, čo taiwanský parlament v oklieštenej podobe odsúhlasil zákon o dodatočných obranných výdavkoch. Vláda navrhovala ich hodnotu takmer 40 miliárd dolárov, ale opozíciou kontrolovaný parlament odsúhlasil 25 miliárd. Financie budú použité na nákup amerických zbraní. Vysokopostavený americký predstaviteľ v nedeľu uviedol, že USA sú sklamané zredukovaním obranných výdavkov Taiwanu a nepovažujú schválenú sumu za dostatočnú.

Podľa nemenovaného taiwanského bezpečnostného predstaviteľa sa Tchaj-pej obáva, že Peking by oklieštený rozpočet mohol využiť ako vyjednávací prostriedok v rokovaní s Trumpom. Čína by mohla „argumentovať, že taiwanský zákonodarný zbor je proti nákupu dodatočných zbraní a že USA by mali rešpektovať vôľu taiwanského ľudu s cieľom presvedčiť prezidenta Trumpa, aby zastavil alebo obmedzil vojenskú podporu pre Taiwan“, uviedol predstaviteľ.

