PANIKA v Chorvátsku: Okolo lode plnej turistov začal krúžiť ŽRALOK! Zmätení boli aj námorníci

PULA - Dovolenková sezóna ešte ani zďaleka nezačala, no z Chorvátska už prišli desivé správy. Okolo lode plnej turistov začal krúžiť žralok. Pád do vody by bol zrejme fatálny. Morský predátor vyľakal aj celú posádku s kapitánom.
V severnej časti Chorvátska pri polostrove Istria sa odohrala nečakaná udalosť, ktorá vydesila nielen turistov, ale aj skúsených členov posádky. Necelý kilometer od pobrežia začal okolo menšej výletnej lode plávať žralok. Informáciu prináša chorvátsky web 24sata s tým, že predátor mohol mať až 8 metrov.
Práve sa kŕmil
Žralok sa objavil neďaleko brehov známeho letoviska Pula. Do tohto mesta prúdia každoročne veľké počty turistov z celej Európy. Kapitán lode Zvonko Hamilič prezradil, že sa nikdy s nič podobným nestretol.
"Ten žralok bol dlhý takmer ako naša loď. Na mori som strávil 65 rokov, prakticky celý môj život, ale nič podobné som ešte nezažil. V jednom okamihu som zazrel, ako otvára obrovskú papuľu, keď sa kŕmil planktónom. Bolo to šokujúce, ale nemal som strach," prezradil kapitán.
Paniku vystriedal obdiv
Následne prezradil, že medzi cestujúcimi sa objavili aj obdivné pohľady, pričom niektorí sa snažili vystrieť ruky cez palubu a predátora sa aspoň dotknúť. Už podľa toho, že tvor sa kŕmil planktónom a nejavil záujem o iné ryby, bolo evidentné, že nejde o mäsožravca. Experti uviedli, že to bol žralok obrovský. Potvrdila to aj Ulrike Kirschová z Nadácie na ochranu morí. Pre ľudí nie je tento tvor nebezpečný.