Streda15. apríl 2026, meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica

PANIKA v Chorvátsku: Okolo lode plnej turistov začal krúžiť ŽRALOK! Zmätení boli aj námorníci

Pri výletnej lodi necelý kilometer od chorvátskej Puly sa objavil 8-metrový žralok. Neiktorí turisti sa ho chceli chytiť.
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PULA - Dovolenková sezóna ešte ani zďaleka nezačala, no z Chorvátska už prišli desivé správy. Okolo lode plnej turistov začal krúžiť žralok. Pád do vody by bol zrejme fatálny. Morský predátor vyľakal aj celú posádku s kapitánom.

V severnej časti Chorvátska pri polostrove Istria sa odohrala nečakaná udalosť, ktorá vydesila nielen turistov, ale aj skúsených členov posádky. Necelý kilometer od pobrežia začal okolo menšej výletnej lode plávať žralok. Informáciu prináša chorvátsky web 24sata s tým, že predátor mohol mať až 8 metrov. 

Práve sa kŕmil 

Žralok sa objavil neďaleko brehov známeho letoviska Pula. Do tohto mesta prúdia každoročne veľké počty turistov z celej Európy. Kapitán lode Zvonko Hamilič prezradil, že sa nikdy s nič podobným nestretol. 

@24sata Oči u oči s nemani kraj Pule #24sata #kitopsina #pula #hrvatska #ComfortSegredos ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) - Lyrebirds music

"Ten žralok bol dlhý takmer ako naša loď. Na mori som strávil 65 rokov, prakticky celý môj život, ale nič podobné som ešte nezažil. V jednom okamihu som zazrel, ako otvára obrovskú papuľu, keď sa kŕmil planktónom. Bolo to šokujúce, ale nemal som strach," prezradil kapitán.  

Paniku vystriedal obdiv 

Následne prezradil, že medzi cestujúcimi sa objavili aj obdivné pohľady, pričom niektorí sa snažili vystrieť ruky cez palubu a predátora sa aspoň dotknúť. Už podľa toho, že tvor sa kŕmil planktónom a nejavil záujem o iné ryby, bolo evidentné, že nejde o mäsožravca. Experti uviedli, že to bol žralok obrovský. Potvrdila to aj Ulrike Kirschová z Nadácie na ochranu morí. Pre ľudí nie je tento tvor nebezpečný. 

Viac o téme: LoďTuristiŽralokPosádkaPrekvapenieChorvátskoPulaIstria
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Chorváti zverejnili video z
Chorváti zverejnili video z blízkosti Cresu: V mori plával obrovský žralok
dromedar.sk
Šok v Chorvátsku! Rybár
Šok v Chorvátsku! Rybár opísal stretnutie s agresívnym žralokom: Bolo to ako z filmu Čeľuste!
Zahraničné
Vydesení ľudia na pobreží
Vydesení ľudia na pobreží v Chorvátsku: FOTO Našlo sa čosi odporné! TOTO musí skončiť
Zahraničné
FOTO Žraloka ulovil rybár asi
V Jadranskom mori sa objavil nebezpečný žralok biely: Turisti sú v šoku, rybár ho chytil na TOMTO mieste!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hnutie PS reaguje na dnešné rokovanie vlády
Správy
Ministerské rokovania na pôde WTO nepokročili z pohľadu reformných snáh
Správy
Výbor SIS k údajnému ovplyvňovaniu volieb v roku 2020 zo strany Ruska sa nekonal
Správy

Domáce správy

Samuel Migaľ
Migaľ brzdí skrátené konanie: Minister chce prehodnotiť novelu o obstarávaní a zhoduje sa s prezidentom
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
plnielanu.sk
Požiar v obci Nemecká:
Domáce
Stará Ľubovňa po požiari: Mesto zháňa peniaze na nové bývanie pre desiatky ľudí
Prešov

Zahraničné

KYBERÚTOK na populárny Booking:
Zahraničné
Flávio Bolsonar
Útok na prezidenta má dohru: Najvyšší súd preveruje Bolsonarovho syna za príspevky o drogách a Lulovi
Zahraničné
V Ázii zúri nový
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Taylor Swift
Tajomstvo svadobných šiat Taylor Swift odhalené: Kopíruje ikonické šaty hollywoodskej legendy
Zahraniční prominenti
Herec z komédie S
Domáci prominenti
Prezident SR Peter Pellegrini.
Peter Pellegrini reaguje na Jovinečka: Toto je skutočná pravda!
Domáci prominenti
Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio provokuje z Bali! Polonahá bohyňa oslavuje 45-ku: Totálne bez zábran
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Lacný doplnok výživy môže
vysetrenie.sk
Kúpte mu lístok na
Zaujímavosti
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade!
Zaujímavosti
Európske podzemie odhaľuje tajomstvá:
dromedar.sk

Dobré správy

Problém, ktorý pozná aj
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Nie je to botox ani genetika: Čo robí skutočný rozdiel v tom, ako pleť u žien starne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk
Byť rodičom je stále
plnielanu.sk

Ekonomika

Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Šport

Tvrdá rana pre Slovensko: Jedna z našich hviezd NHL na MS definitívne nedorazí
Slováci
VIDEO Nela Lopušanová opäť v akcii: Slovenky na MS ovládli derby s favorizovaným Maďarskom
Ženský hokej
FC Košice – FC Tatran Prešov: Online prenos zo semifinálovej odvety Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha: Online z rozhodujúceho 7. zápasu semifinále Tipsport extraligy
Tipsport ELH

Auto-moto

FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Predstavujeme
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Ekonomika
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
Predstavujeme
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Pre zamestnávateľov
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Ľudské zdroje
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Kariera.sk TS
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Batatová omeleta
Omelety
Jahodové tiramisu bez kávy
Nepečené dezerty

Technológie

Mini mozgy v Petriho miskách sú čoraz zložitejšie. Vedci teraz riešia otázku, či by raz mohli získať vedomie
Veda a výskum
Tvoj penis má vlastný „G-bod“ a je inde, než si myslíš. Vedci hovoria, že o tejto citlivej zóne dlho nevedeli ani odborníci
Veda a výskum
Menej tuku nemusí znamenať viac zdravia. Vedci zistili, čo sa stane, keď tukové tkanivo prestane fungovať
Veda a výskum
Internetom lomcuje nový infostealer Storm, ktorý ti ukradne prihlasovacie údaje aj pri zapnutom 2FA. Toto je najlepšia prevencia, hovoria experti
Bezpečnosť

Bývanie

Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Pre kutilov

Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Návrat bývalého? Tieto znamenia by mali byť pripravené čoskoro na tento scenár
Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Krvavá DRÁMA na parkovisku
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu