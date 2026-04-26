Šokujúca tragédia: VIDEO Bývalú MISSKU našli zastrelenú! Z vraždy podozrievajú svokru

MEXICO CITY - V luxusnej štvrti Mexico City našli mŕtvu mladú modelku a influencerku. Prípad sprevádzajú nejasnosti a podozrenia z rodinného konfliktu.
Tragická smrť 27-ročnej Caroliny Flores Gómez otriasla Mexikom. Bývalú víťazku súťaže krásy našli bez známok života v luxusnom byte v prestížnej štvrti Polanco v Mexico City. Podľa vyšetrovateľov utrpela strelné poranenie hlavy.
Podozrenie padlo na blízku osobu
Prípad okamžite vyvolal veľkú pozornosť aj preto, že hlavným podozrivým sa stala jej svokra, identifikovaná ako Erika María. Informácie priniesol portál NeedToKnow.
V čase incidentu sa mala nachádzať v byte spolu so svojím synom Alejandrom, ktorý bol partnerom obete. Polícia sa preto sústreďuje na rekonštrukciu udalostí vnútri bytu.
Zvláštny časový sklz
Vyšetrovanie komplikuje aj fakt, že úrady sa o tragédii dozvedeli až s odstupom. K streľbe malo dôjsť večer, no políciu kontaktovali až nasledujúci deň, keď incident nahlásil partner obete.
Práve tento časový rozdiel vyvoláva ďalšie otázky o priebehu udalostí.
Video má zachytávať vraždu modelky
Ticho, ktoré nedáva zmysel
Zarážajúce sú aj výpovede bezpečnostného personálu budovy. Strážnici tvrdia, že nepočuli žiadny výstrel ani nezaznamenali podozrivý pohyb.
Na miesto preto nastúpili forenzní experti a balistici, ktorí detailne prehľadali byt a hľadajú stopy, ktoré by objasnili, čo sa v osudný večer skutočne odohralo.
Do prípadu vstúpila aj politika
K tragédii sa vyjadrila aj guvernérka štátu Baja California Marina del Pilar Ávila. Vyzvala na dôkladné vyšetrenie a zdôraznila, že násilie páchané na ženách nesmie zostať bez následkov.
„Žiadny zločin voči žene nesmie zostať nepotrestaný,“ odkázala s tým, že rodine obete vyjadrila sústrasť.
Prokuratúra zatiaľ prípad vedie ako úmyselnú vraždu.
Známa tvár z regiónu
Carolina Flores Gómez bola vo svojom rodnom štáte známa osobnosť. V roku 2017 získala titul Miss Teen Universe pre Baja California a v rodnom meste Ensenada vyhrala aj ďalšie regionálne súťaže krásy.
Jej náhla smrť tak zasiahla nielen rodinu, ale aj širšiu verejnosť, ktorá ju poznala z médií a sociálnych sietí.