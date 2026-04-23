Hegseth prepustil šéfa námorníctva Phelana: Za nečakaným koncom majú byť ostré konflikty v Pentagóne

WASHINGTON - Americký minister námorníctva John Phelan „s okamžitou platnosťou“ opúšťa svoju funkciu, oznámil v stredu Pentagón bez poskytnutia ďalších podrobností. Upozornila na to agentúra AP.
„Minister námorníctva John C. Phelan s okamžitou platnosťou opúšťa vládu. V mene ministra vojny a námestníka ministra vojny vyjadrujeme ministrovi Phelanovi vďaku za jeho služby pre rezort a námorníctvo Spojených štátov,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell na platforme X. „Úlohu dočasného ministra námorníctva prevezme námestník Hung Cao,“ dodal Parnell v príspevku.
Televízia NBC News s odvolaním sa na viacerých predstaviteľov a osoby oboznámené s touto vecou následne informovala, že Phelana prepustil minister obrany (resp. vojny) Pete Hegseth. K tomuto kroku pristúpil v dôsledku konfliktu, ktorý mali medzi sebou spolu s Hegsethovým námestníkom Stephenom Feinbergom.
Hoci mali muži niekoľko sporov, hlavným dôvodom prepustenia bol podľa viacerých zdrojov televízie prístup, aký Phelan zaujal v otázke stavby lodí. Rozhodnutie ukončiť jeho pôsobenie vo funkcii šéfa amerického námorníctva prekvapilo členov Kongresu aj predstaviteľov Pentagónu, dodali zdroje NBC News. Tento náhly odchod prichádza len deň po tom, čo Phelan vystúpil pred veľkým davom námorníkov a odborníkov na výročnej konferencii námorníctva vo Washingtone a s novinármi hovoril o svojom programe, uvádza AP.