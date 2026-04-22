Hrozivé slová z Moskvy: USA Európe vo vojne s Ruskom neprídu na pomoc! TOTO je dôvod

MOSKVA - Ruský exprezident Dmitrij Medvedev tvrdí, že Spojené štáty by v prípade vojny s Ruskom Európe nepomohli. Jeho slová opäť otvorili otázku, na koho sa môže kontinent počas krízy spoľahnúť.
Ruský exprezident Dmitrij Medvedev vystúpil s ostrým odkazom smerom k Európe. Podľa jeho slov by sa Spojené štáty v prípade ozbrojeného konfliktu s Ruskom do obrany európskych spojencov nezapojili. Svoje stanovisko zverejnil na Telegrame a zároveň naznačil, že Washington má dostatok vlastných problémov.
Nezabudol pritom slovne zaútočiť na americkú politiku. V narážke na prezidenta Donalda Trumpa hovoril o „ukecanom pánovi v Bielom dome“, ktorý podľa neho prispel k vyostreniu situácie.
Amerika podľa neho Európu nepodrží
Medvedev otvorene spochybnil, že by USA v kritickej chvíli stáli na strane Európy. „Zapojili by sa Američania do vojny s Ruskom na podporu Európy? Podľa mňa nie,“ naznačil. Podľa neho nejde o dočasné nezhody medzi Washingtonom a európskymi spojencami ani o konflikt s Iránom, ale o širší problém – Spojené štáty nemajú záujem riskovať veľkú vojnu s Ruskom a Európa pre ne nie je prioritou.
Zároveň tvrdil, že téma vojny s Ruskom sa podľa neho v Európe umelo eskaluje. Európskych lídrov pritom označil za „šialených“, ktorí podľa neho posúvajú kontinent k nebezpečnej konfrontácii.
Varovania pred militarizáciou Európy
V ďalšej časti svojho vyjadrenia poukázal na konkrétne kroky európskych štátov. Tvrdí, že Francúzsko a Poľsko pripravujú spoločné jadrové cvičenia a označil ich za lídrov „militaristickej rusofóbie“.
Zvýšené napätie podľa neho spôsobuje aj výroba bezpilotných lietadiel pre Ukrajinu na území viacerých európskych krajín. Práve tieto aktivity vraj prispievajú k „výbušnej atmosfére“ na kontinente.
„Washington Európu nepotrebuje“
Medvedev pokračoval tvrdením, že Spojené štáty už dnes nemajú dôvod Európu chrániť. Ako argument uviedol, že európske krajiny sa nezapojili do vojenských operácií USA proti Iránu a zároveň čelia vlastným problémom, napríklad v oblasti migrácie.
Podľa neho má Washington dostatok vnútorných komplikácií a posledné, čo potrebuje, je otvorený konflikt s Ruskom. Európanom preto odkázal, aby si realisticky zhodnotili svoje schopnosti bez americkej podpory.
„Pozrite sa, ako chránite svoje zbrojárske podniky, energetiku či dopravu. Spočítajte si svoje arzenály vrátane jadrových kapacít,“ vyzval.
Trumpove pochybnosti o spojenectvách
Samotný Donald Trump v posledných mesiacoch opakovane kritizoval členské štáty Severoatlantickej aliancie. Vyčítal im, že sa nezapojili do konfliktu USA a Izraela s Iránom, a naznačil, že reciprocita v aliancii nie je samozrejmosťou.
„Prečo by sme mali stáť pri nich, keď oni nestáli pri nás?“ vyhlásil nedávno. Okrem toho opakovane naznačil, že by USA mohli prehodnotiť svoje členstvo v NATO, hoci na taký krok by potreboval súhlas Kongresu.
Ostré slová aj smerom k Česku
Medvedev sa vo svojom vyjadrení dotkol aj konkrétnych krajín. Spomenul zoznam štátov, kde sa podľa ruského ministerstva obrany vyrábajú drony pre Ukrajinu – medzi nimi aj Česko. Ako uvádzajú Novinky.cz, ruský politik varoval, že takéto výrobné kapacity by sa mohli stať legitímnym cieľom ruskej armády.
Na jeho výroky reagovala česká diplomacia rázne. Ruský veľvyslanec Alexandr Zmejevskij bol predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí, kde mu bolo oznámené, že podobné hrozby sú neprijateľné.
Podľa informácií ruský diplomat následne tvrdil, že Česko sa čoraz viac zapája do vojny na Ukrajine a že firmy zo Západu by mali byť oboznámené s rizikami spojenými s podporou Kyjeva.