Aj Rusi išli do vesmíru: TOTO vypustili počas TAJNEJ misie na obežnú dráhu Zeme!

Štart rakety Sojuz-2 a oddelenie horného stupňa Volga na obežnej dráhe Zeme. Zobraziť galériu (2)
Štart rakety Sojuz-2 a oddelenie horného stupňa Volga na obežnej dráhe Zeme. (Zdroj: X/Anatolij Zak)
PLESECK – Po veľkom ošiali, ktorý spôsobila americká vesmírna misia Artemis II., odštartovala zo Zeme ďalšia raketa. Tentoraz však nešlo o misiu z USA. Do kozmu sa vybrali aj Rusi a to za prekvapivých okolností. Svetu nedali na známosť, že aj oni pripravujú let do vesmíru.

Americká vesmírna misia Artemis II. mala za cieľ obletieť Mesiac, pričom na jeho odvrátenej strane prekonala ľudská posádka najdlhšiu vzdialenosť človeka od Zeme. Bolo to historické a tešil sa z toho celý svet. NASA dokonca poskytla na YouTube live video z celej misie, pričom štyria kozmonauti sa hlásili pravidelne v krátkych príhovoroch. 

Štart zaznamenali aj vo Fínsku, nikto o tom nevedel 

Rusi sa medzitým pripravovali tiež na vlastnú vesmírnu misiu. Ako informuje defence-blog, dňa 16. apríla 2026 krátko pred polnocou vzlietla z vesmírneho kozmodrómu Pleseck raketa Sojuz-2-1b. Bolo 23:18 svetového času (Slovensko UTC+2). 

Podľa oficiálnych údajov mala niesť až deväť špeciálnych satelitov. Cieľom malo byť dostať sa na obežnú dráhu Zeme a v dvoch etapách vypustiť satelity. 

USA už informovali, že vysoko na nebi zaregistrovali 10 nových objektov spojených pravdepodobne s touto misiou. Fíni tiež krátko po štarte hlásili niečo, ako štart rakety. 

Misia na vyslanie satelitov 

Zhruba o šesť hodín po štarte hlásilo ruské ministerstvo obrany úspech misie. Raketa mala doručiť všetky satelity na obežnú dráhu. Kremeľ však žiadne ďalšie informácie neposkytol. Rusi zverejnili niektoré snímky zo štartu, kde bolo vidieť zložitú konfiguráciu na presné manévrovanie počas misie. Pred štartom neboli dokonca hlásené ani žiadne varovania pred padajúcimi časťami rakety, ktoré sa na obežnej dráhe od hlavného modulu jednoducho oddelili. 

Expert na vesmír Anatolij Zak poznamenal, že utajovaný štart rakety Sojuz 2 v kombinácii s horným stupňom Volga bol Rusmi použitý len druhýkrát v rámci misie a išlo celkovo o desiaty let, pokiaľ sa počíta aj variant Sojuz-2-1v. Horný stupeň Volga je schopný opakovaného zážehu a presných orbitálnych manévrov. 

Kľučové a prekvapivé bolo rozdelenie nákladu do dvoch odlišných orbitálnych rovín. Prvá skupina satelitov bola umiestnená na dráhe vo výške 550 km so sklonom 98 stupňov, zatiaľ čo druhá na nižšom okolo 96,95 stupňa. Išlo o presné vypustenie v priestore, pretože to umožňuje lepšie pokrytie frekvencie preletov nad oblasťami. 

Američania len pozorovali

USA spočiatku zaznamenali na oblohe v blízkosti rovníka len jeden objekt (457 x 547 km). V priebehu niekoľkých hodín pribudli ďalšie dva (prvé oddelenie satelitov). Na poludnie dňa 17. apríla bolo objektov päť, a do 18. apríla už 10. 

Misiu označili svetoví vesmírni experti za 2026-083. Kremeľ verejne neidentifikoval žiadne z vesmírnych telies. Mala to byť snaha Ruska o rozšírenie svojej vojenskej architektúry vo vesmíre. Moskva v posledných rokoch spúšťa čoraz viac štartov na vyslanie satelitov RosKosmos.  

