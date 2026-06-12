Slovensko zasiahla smutná správa: Zomrela významná osobnosť kultúrneho života!

SNINA - Slovensko zasiahla smutnú správu. Vo veku 72 rokov zomrel akademický maliar Andrej Smolák.
Informáciu zverejnilo mesto Snina. Podľa ich slov nás dnes opustil výnimočný človek.
"Andrej Smolák patril medzi výrazné osobnosti slovenského výtvarného umenia a dlhé roky bol neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v Snine. Jeho tvorba zahŕňala tisíce diel, ako aj rozsiahle projekty a aktivity v oblasti kultúry, ktoré významne presiahli hranice regiónu i Slovenska," pripomenuli.
"V mene Mesta Snina vyjadrujeme pozostalým úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke," dodali.
Smolák patril medzi výrazné osobnosti slovenského výtvarného umenia a dlhé roky bol neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v meste Snina. Počas života založil Medzinárodný výtvarný festival v Snine, bol správcom Nadácie ART.EAST a v roku 2004 zriadil Súkromnú základnú umeleckú školu. V tom istom roku založil Nadáciu KREMENEC na podporu kultúry a zachovania tradícií Rusínov. Taktiež bol aj autorom projektu Galéria monumentálnych sôch a Maľovaný rovník
„Jeho tvorba zahŕňala tisíce diel, ako aj rozsiahle projekty a aktivity v oblasti kultúry, ktoré významne presiahli hranice regiónu i Slovenska,“ uviedlo mesto.
Smolák sa narodil 10. júla 1953 v Humennom, detstvo a mladosť prežil v dedine Starina. V rokoch 1974 až 1979 študoval na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Absolvoval aj mimoriadne štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od roku 1985 viedol Galériu Andrej Smolák v Snine. Otvoril aj galériu v Bratislave v roku 1998. Bol nositeľom Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002) aj svetovej ceny Salvadora Dalího (2003). V roku 2008 získal špeciálnu cenu Artista Segnalato - umelecký objav roka v talianskom Grottamare.
Smolák sa prezentoval na viacerých samostatných výstavách doma i v zahraničí. Jeho obrazy sú v galériách a súkromných zbierkach v mnohých európskych štátoch, ale aj v USA, Japonsku a Austrálii.