Pápež Lev XIV. navštívil migrantov na Tenerife: Splnil tak veľký sen zosnulého Františka

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA - Pápež Lev XIV. sa v piatok v posledný deň svojej návštevy Španielska stretol s migrantmi a miestnymi dobrovoľníkmi v prijímacom centre Las Raíces na ostrove Tenerife. Migrantom vyjadril solidaritu a zdôraznil, že dôležitá je ich integrácia do spoločnosti. Informuje o tom agentúra AFP.
Kanárske ostrovy sú ako súčasť Španielska dôležitým vstupným bodom do Európy pre migrantov, ktorých tam privádzajú prevádzači pri úteku pred konfliktmi a chudobou. Lev XIV. návštevou tohto súostrovia splnil želanie svojho predchodcu Františka, ktorý zomrel skôr, ako mohol túto plánovanú cestu uskutočniť. Pápež František si osud utečencov stanovil za tému svojho pontifikátu. Lev XIV. v tom pokračuje.
„V istom zmysle sme všetci migranti, lebo sme všetci pútnici na ceste do našej nebeskej vlasti,“ povedal pápež vo svojom príhovore pred stovkami migrantov v centre Las Raíces. „Pomôžme urobiť túto cestu humánnejšou pre všetkých tým, že prispejeme takým spôsobom, akým môžeme,“ uviedol. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu vlani zahynulo alebo je nezvestných takmer 1200 ľudí cestujúcich z Afriky na Kanárske ostrovy, čo z tejto trasy robí jednu z najsmrteľnejších migračných ciest na svete.
Európa, ktorá sprísňuje svoju migračnú politiku, podľa pápeža „nemôže tvrdiť, že bráni ľudskú dôstojnosť, keď si zvyká na to, že Stredozemné more a Atlantický oceán sa menia na neoznačené hroby“. Zdôraznil však, že migrácia je „recipročnou cestou“ a vyzval migrantov, aby sa naučili jazyk hostiteľskej krajiny, „dodržiavali jej zákony“ a „spoznali jej zvyky“. Týždeň trvajúcu návštevu Španielska pápež v piatok ukončí v prístave kanárskej metropoly Santa Cruz de Tenerife, kde bude celebrovať omšu pod holým nebom.