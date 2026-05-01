Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Rakúsky prezident príde na Slovensko: Pozval ho prezident Pellegrini

Peter Pellegrini sa vo Viedni stretol s Van der Bellenom
BRATISLAVA - Prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen príde 11. mája na pozvanie prezidenta SR Petra Pellegriniho na oficiálnu jednodňovú návštevu Slovenskej republiky. Stretnutie bude potvrdením kontinuity, sily a strategického významu slovensko-rakúskych vzťahov. Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

Hlavnými témami rokovaní prezidentov budú bilaterálna a cezhraničná spolupráca, energetická bezpečnosť, aktuálny vývoj na Ukrajine, európska agenda, ako aj situácia na Blízkom východe vrátane Hormuzského prielivu. Pre Slovensko je podľa KP Rakúsko zdrojom cenných skúseností v mnohých oblastiach, od duálneho vzdelávania, cirkulárnej ekonomiky až po zelené inovácie. Prezidenti sa preto zamerajú na posilnenie odborného dialógu a podporu konkrétnych spoločných projektov s priamym prínosom pre občanov a podnikateľov. Medzi priority patrí rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, posilnenie energetickej bezpečnosti, dekarbonizácia a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu.

Rakúsko patrí podľa KP medzi najdôležitejších partnerov Slovenska, je významným susedom a zároveň najväčším zahraničným investorom. „Rakúske spoločnosti na Slovensku preinvestovali viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú vyše 48.000 ľudí. Obchodná výmena dlhodobo rastie, slovenský export do Rakúska dosahuje takmer šesť miliárd eur, pričom dovoz presahuje tri miliardy eur. V Rakúsku zároveň pôsobí viac ako 700 slovenských firiem,“ priblížili z KP.

Oficiálna návšteva prezidenta Rakúska tak predstavuje ďalší krok k prehlbovaniu strategického partnerstva a spoločnému riešeniu aktuálnych európskych a globálnych výziev. Van der Bellen by sa mal počas nej stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). Návšteva sa uskutoční deň pred samitom prezidentov krajín Slavkovského formátu (S3) v Bratislave, na čele ktorého je aktuálne SR. Líderstvo neformálneho regionálneho zoskupenia troch krajín prevezme od júla práve Rakúsko.

Súvisiace články

Péter Magyar.
DESIVÉ slová Magyara, žiada návrat Rakúsko-Uhorska? S Viedňou sa chce prepojiť aj HISTORICKY!
Zahraničné
Ryanair tlačí na rakúsku
Ryanair tlačí na rakúsku vládu: Lacné lietanie z Viedne je v ohrození
Zahraničné
Ilustračné foto
AKTUÁLNE Do supermarketu Billa vpálil trolejbus plný ľudí: Hlásia obeť aj zranených!
Zahraničné
Rakúska polícia rozšírila vyšetrovanie
Rakúska polícia rozšírila vyšetrovanie v prípade otrávenej dojčenskej výživy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Celoslovenské turistické stretnutie rodín s autizmom
Celoslovenské turistické stretnutie rodín s autizmom
Správy
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...
Prominenti
Úryvok z relácie Dve tváre sveta
Úryvok z relácie Dve tváre sveta
Prominenti

Domáce správy

Peter Pellegrini sa vo
Rakúsky prezident príde na Slovensko: Pozval ho prezident Pellegrini
Domáce
Zvyky, tradície aj história:
Zvyky, tradície aj história: Koľko toho viete o 1. máji? Otestujte sa v KVÍZE
Domáce
Ďalší pokus o okradnutie
Ďalší pokus o okradnutie seniorky! Dvaja Česi vylákali od ženy o tisíce eur a šperky: Už sú v rukách polície
Domáce
Obľúbená výstava skalničiek je opäť v Botanickej záhrade UK v Bratislave – otvorená počas sviatočného víkendu
Obľúbená výstava skalničiek je opäť v Botanickej záhrade UK v Bratislave – otvorená počas sviatočného víkendu
Bratislava

Zahraničné

Nešťastie v Taliansku: V
Nešťastie v Taliansku: V dôsledku lesného požiaru boli evakuované tisíce ľudí
Zahraničné
Radarový systém Nebo-M
Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zasiahli veľmi drahý radar! Stojí sto miliónov dolárov
Zahraničné
Streľba vo Washingtone: Úrady
Streľba vo Washingtone: Úrady zverejnili zábery z útoku na večeri, prítomný bol aj Trump
Zahraničné
Muž útočil na ľudí
Muž útočil na ľudí v Londýne! Britská polícia ho obvinila z pokusu o vraždu
Zahraničné

Prominenti

Charlotte Gott
Už to nie je malé dievčatko! Charlotte Gottová vydala svoj prvý hit: Zatieni vlastného otca?
Domáci prominenti
Veľký úspech českej krásky:
Veľký úspech českej krásky: Pozvánka na... Veď to je sen každej ženy!
Zahraniční prominenti
Lenka Tejbusová
Kráska z Markízy zázračne chudne: Známa kamarátka ju natrela... Takáto je pravda!
Domáci prominenti
Britney Spears
Zase jazdila opitá! Britney Spears to má opäť nahnuté: Desivý strach z väzenia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pri Bratislave otvorili najväčší
Pri Bratislave otvorili najväčší slamový labyrint Slovenska: Von vedie jediná cesta
dromedar.sk
Vedci vyvíjajú zázračný test:
Vedci vyvíjajú zázračný test: Mal by dopredu odhaliť rakovinu, dal by sa kúpiť! Nie všetci sú však nadšení
Zaujímavosti
Testy v autoškole pochovali
Testy v autoškole pochovali rekordný počet budúcich vodičov: Otestuje sa, či by ste neprepadli!
Zaujímavosti
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Môže nový koronavírus spôsobiť ďalšiu pandémiu? Hrozí prenos z netopierov
Zaujímavosti

Dobré správy

Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce

Ekonomika

Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!

Šport

VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Tipsport liga
Nitra po zisku titulu prichádza o najlepšieho hráča: Čerstvý majster Čederle mieri do nového klubu
Nitra po zisku titulu prichádza o najlepšieho hráča: Čerstvý majster Čederle mieri do nového klubu
Tipsport liga
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
Reprezentácia
Pyro aj pálenie dresov a šálov: Disciplinárka po derby trestala, Slovan obstál lepšie ako Trnava
Pyro aj pálenie dresov a šálov: Disciplinárka po derby trestala, Slovan obstál lepšie ako Trnava
Niké liga

Auto-moto

FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy

Kariéra a motivácia

Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
KarieraInfo.sk
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Prostredie práce
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Vzťahy na pracovisku
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Aktuality

Varenie a recepty

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty

Technológie

Netflix odštartoval máj veľkými filmovými klasikami. Tieto novinky si môžeš pozrieť už tento víkend
Netflix odštartoval máj veľkými filmovými klasikami. Tieto novinky si môžeš pozrieť už tento víkend
Filmy a seriály
Chronická bolesť môže mať v mozgu vlastný prepínač. Vedci našli okruh, ktorý ju môže držať zapnutú celé roky
Chronická bolesť môže mať v mozgu vlastný prepínač. Vedci našli okruh, ktorý ju môže držať zapnutú celé roky
Veda a výskum
Ruskí hackeri našli dieru v oprave Windowsu. Využili ju na útoky bez zásahu používateľa
Ruskí hackeri našli dieru v oprave Windowsu. Využili ju na útoky bez zásahu používateľa
Bezpečnosť
Rozhodnutie o vojne s Iránom padne v najbližších hodinách. Na stole sú tri scenáre
Rozhodnutie o vojne s Iránom padne v najbližších hodinách. Na stole sú tri scenáre
Moderná vojna a konflikty

