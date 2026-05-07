Prezidenti krajín S3 budú v Bratislave rokovať o bezpečnosti, energetike a AI

BRATISLAVA - Aktuálnym otázkam zahraničnej politiky, energetickej bezpečnosti regiónu a budúcnosti umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní sa budú venovať prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska na samite krajín Slavkovského formátu (S3), ktorý bude v utorok (12. 5.) v Bratislave. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
„Súčasná geopolitická situácia a výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo, prinášajú so sebou potrebu koordinovaného postupu. Prezident SR Peter Pellegrini, prezident ČR Petr Pavel a rakúska hlava štátu Alexander Van der Bellen si uvedomujú, že vzájomná kooperácia krajín strednej Európy je dôležitým signálom o pripravenosti dynamicky reagovať na vzniknuté situácie v oblasti zahraničnej politiky,“ uviedla.
Energetická bezpečnosť regiónu
Pripomenula, že energetická bezpečnosť v štátoch strednej Európy sa stala jednou z najvýznamnejších politických a ekonomických výziev od začiatku konfliktu na Ukrajine, ako aj pre momentálne pokračujúcu nestabilitu na Blízkom východe. Prezidenti budú diskutovať o zvyšovaní odolnosti regiónu voči krízovým situáciám, možnostiach posilnenia cezhraničnej spolupráce a rozvoji infraštruktúry. „Pre Slovensko, Česko a Rakúsko je nevyhnutné prehĺbiť spoluprácu, aby krajiny mohli efektívne reagovať na mimoriadne okolnosti,“ dodala.
AI a vzdelávanie mladých
Hlavy štátov budú hovoriť aj o tom, ako pripraviť školské systémy na rýchly nástup generatívnej AI, podporiť digitálne zručnosti a zároveň reagovať na riziká spojené s online prostredím. Diskusia sa dotkne vplyvu sociálnych sietí na mladých ľudí, šírenia škodlivého a extrémistického obsahu či potreby vytvárať bezpečné digitálne prostredie pre deti a mládež. Súčasťou samitu S3 bude aj prezentácia študentských inovačných projektov s cieľom podporiť mladé talenty a prepojiť ich s politickou a odbornou reprezentáciou.
Bratislavský samit je druhým stretnutím hláv štátov na prezidentskej úrovni od vzniku formátu, pričom prvé sa konalo v marci 2025 pri príležitosti desiateho výročia Slavkovskej deklarácie na zámku v Slavkove pri Brne.