Inšpektori našli kurčatá s pesticídmi: Limity prekročili niekoľkonásobne! Na Slovensko ich doviezli viac ako pol tony

BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR upozorňuje na nevyhovujúce hlboko zmrazené kurča z Českej republiky. Laboratórne testy potvrdili prítomnosť rezíduí pesticídu Benzalkonium chlorid nad povoleným limitom. Výrobok bol distribuovaný do zariadení spoločného stravovania.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom vykonala v rámci európskeho monitoringu v prevádzke Bidfood Slovakia s.r.o. na Piešťanskej ulici v Novom Meste nad Váhom odber vzorky výrobku "Kurča bez drobov, hlbokozmrazené 1,3 kg", s dátumom minimálnej trvanlivosti do 1. 8. 2027. Mäso pocházalo z výrobnej dávky 26054.
"Predmetná vzorka bola analyzovaná v ŠVPU-VPÚ Bratislava, analýzou bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídu Benzalkonium chlorid (zmes solí BAC C8, BAC C0, BAC C12, BAC C14, BAC C16 a BAC C18) v množstve 0,28 mkg/kg (limit max 0,1 mg/kg)," informovala ŠVPS SR s tým, že predmetný výrobok bol dodaný z Českej republiky od dodávateľa RACIOLA Uherský Brod s.r.o. v množstve 561,6 kg. "Distribuovaný bol odberateľom prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania," dodali potravinári.
Inšpektori nariadili opatrenia stiahnuť výrobok z trhu, informovať výrobcu. Podľa informácií od distribútora Bidfood Slovakia s.r.o. už nebol predmetný výrobok pre spotrebiteľov dostupný.