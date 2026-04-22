Británia pritvrdzuje: Generácia narodená po 2008 si cigarety už legálne nekúpi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Obe komory britského parlamentu schválili návrh zákona, ktorý má osobám vo veku 17 rokov a mladším zakázať nákup cigariet počas celého ich života. Vláda zároveň získa nové právomoci v oblasti regulácie fajčenia a tabakových výrobkov. Potrebný je ešte kráľovský súhlas, píše o tom agentúra AFP.

Cieľom opatrenia je zabrániť tomu, aby ľudia narodení po 1. januári 2009 začali fajčiť. Minister zdravotníctva Wes Streeting označil prijatie zákona za „historický moment pre zdravie národa“, ktorý povedie k „prvej generácii bez fajčenia, chránenej pred celoživotnou závislosťou a škodami“.

Prísnejšie zákazy

Po nadobudnutí platnosti zákon umožní vláde rozšíriť zákaz fajčenia z interiérov aj na vybrané vonkajšie priestory, napríklad detské ihriská či okolie škôl a nemocníc. Zároveň poskytne možnosť obmedziť príchute a balenie elektronických cigariet.

Opatrenie je súčasťou širšej snahy vlády posilniť prevenciu a zmierniť dlhodobý tlak na štátny zdravotnícky systém. Podobné kroky prijali aj iné krajiny. Nový Zéland v roku 2022 ako prvý zakázal predaj cigariet osobám narodeným po roku 2008, no nová konzervatívna vláda zákon v novembri 2023 zrušila. Maldivy vlani v novembri zakázali predaj cigariet ľuďom narodeným po 1. januári 2007.

Prvá dáma módy Lýdia Eckhardt oslavuje 35 rokov na scéne: O jej archívne modely je dnes veľký záujem
Petra Vajdová po incidente nezaháľa: Dabovala vo filme Diabol nosí Pradu 2
Diana Hágerová a jej veľký reštart: Vytrvalosť a disciplína priniesli božské výsledky
V Myjave pripravujú besedu o Arménsku: História, kultúra aj spomienka na tragické výročie
Ilustračné foto
Británia pritvrdzuje: Generácia narodená po 2008 si cigarety už legálne nekúpi
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!

Chystá Juraj Slafkovský ďalšiu šou? Online prenos z 2. zápasu série play-off Tampa Bay – Montreal
Zmätok okolo slovenskej reprezentácie: Talianske médiá hlásia koniec Francesca Calzonu, SFZ reaguje
Koniec zámorskej cesty: Chromiak sa sťahuje do Európy, zlákala ho česká extraliga
Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Výskumníci simulovali koniec vesmíru prakticky na stole: Čo je to rozpad falošného vákua a prečo vyvoláva také obavy?
VIDEO: Ukrajina má svoj prvý transportér Skif. Vychádza zo skúseností z vojny s Ruskom a má byť lepší než americký M113
Čínsky humanoidný robot prekonal ľudský svetový rekord v polmaratóne. Ešte vlani sa na trati len potácal
Vedci vytvorili počítač, ktorý funguje bez elektriny a čipov. Použili materiály, ktoré bežne nájdeš doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Prvá dáma módy Lýdia Eckhardt oslavuje 35 rokov na scéne: O jej archívne modely je dnes veľký záujem
Rodičia pozor: Testy detských pestúnok nemilo prekvapili! Obrovské rozdiely, na ktorú sa dá spoľahnúť
ONLINE Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom: Blokáda prístavov pokračuje
Expert na Rusko šokoval: Kremeľ je vystrašený! Narastá záujem zbaviť Putina moci
Koniec slovenskej klasiky? O parenice a korbáčiky môžeme definitívne prísť, mliekari varujú pred katastrofou!

