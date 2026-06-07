Nočná dráma v Bratislave: Auto skončilo v plameňoch, zasahovali všetky zložky! Najavo vyšli desivé odhalenia

BRATISLAVA - V noci došlo v Bratislave k ťažkej dopravnej nehode, po ktorej auto pohltili plamene. Zasahovali všetky zložky, našťastie si nehoda nevyžiadala žiadne obete, šofér auta skončil v nemocnice, kde sa ukázalo, že bol pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Navyše nafúkal.
Bratislavskí dopravní policajti boli vyslaní k dopravnej nehode motorového vozidla zn. BMW, ku ktorej došlo na Panónskej ceste dnes krátko pred 01.30h. Podľa doterajších informácií mal 32-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin nezvládol riadenie a vo vysokej rýchlosti zišiel mimo vozovky kde došlo k nárazu do stĺpu verejného osvetlenia.
Po náraze začalo vozidlo horieť. Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí požiar uhasili. "Policajti muža podrobili vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tou bola nameraná hodnota 0,91 mg/l alkoholu v dychu čo predstavuje 1,9 promile. Nakoľko vodič utrpel v dôsledku nehody viaceré zranenia, bol prevezený do jednej z nemocníc," uviedla polícia. Tam sa ukázalo, že vodič bol navyše pod vplyvom aj omamných a psychotropných látok.
Pri nehode k zraneniu iných osôb našťastie nedošlo. Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu.
"V nadväznosti na tieto prípady opätovne apelujeme a vyzývame vodičov, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok. Buďte na cestách voči sebe ako aj ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za žiadnych okolností nepožívajte," dodala polícia.