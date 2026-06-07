Británia chystá plán údržby ponoriek, všetky útočné sú údajne v dokoch

LONDÝN - Britské ministerstvo obrany pripravuje plán na zlepšenie údržby ponoriek po správach o tom, že všetky dostupné útočné ponorky Kráľovského námorníctva sú v súčasnosti odstavené v dokoch. Noviny The Mail on Sunday informovali, že všetkých päť ponoriek triedy Astute, ktoré slúžia okrem iného na ochranu ponoriek triedy Vanguard s raketami Trident nesúcimi jadrové hlavice, je mimo prevádzky z dôvodu údržby a opráv. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hlavný veliteľ Kráľovského námorníctva Gwyn Jenkins nariadil vypracovanie plánu, ktorý má zabrániť predlžovaniu týchto prác a zvýšiť kapacity potrebné na dosiahnutie bojovej pripravenosti. Hovorca britského ministerstva obrany uviedol, že posilnenie a udržanie britských ponorkových schopností patrí medzi najvyššie priority. Dodal, že rezort bežne nekomentuje konkrétne operácie ani dostupnosť ponoriek, no britské vody sú podľa neho neustále chránené vojnovými loďami, hliadkovacími lietadlami a ponorkami.
Nemenovaný zdroj z britského námorníctva, ktorého noviny citujú, uviedol, že k súčasným problémom prispel „desaťročia trvajúci nedostatok investícií do podpornej infraštruktúry potrebnej na bezpečnú prevádzku ponoriek“. Ide pritom už o druhý prípad za posledné dva dni, keď sa objavili otázky o stave plavidiel Kráľovského námorníctva.
Námorníctvo je v najhoršom stave
Lietadlová loď HMS Prince of Wales vyplávala začiatkom mesiaca zo Škótska do severných vôd, kde mala prispieť k bezpečnosti v Atlantiku a v arktickom regióne. Ministerstvo uviedlo, že počas poslednej zastávky v nórskom Stavangeri bola na tejto najväčšej vojnovej lodi britského námorníctva identifikovaná „menšia technická porucha“. Očakáva však, že v najbližších dňoch opäť vypláva na more.
HMS Prince of Wales sa pokazila aj v auguste 2022 počas cesty do USA, keď mala mechanický problém po tom, ako došlo k poškodeniu lodného hriadeľa, pripomenula stanica Sky News. Začiatkom tohto roka bývalý hlavný veliteľ námorníctva Alan West vyhlásil, že Kráľovské námorníctvo je v najhoršom stave za posledných 60 rokov a „nedokáže poskytovať to, čo krajina potrebuje“.