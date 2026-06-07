Chorvátsko je zamorené nebezpečným parazitom! Skloňuje sa najmä TENTO ostrov pri Zadare: Varovanie pre turistov

ZÁHREB - Obľúbená dovolenková destinácia mnohých Slovákov, do ktorej už čoskoro poputujú tisíce z nich, bojuje so zákerným parazitom. V krajine hlásia enormný výskyt kliešťov.
Silné zamorenie je v súčasnosti hlásené najmä zo severnej Dalmácie. Postihnutý ma byť najmä ostrov Vir, ktorý sa nachádza pri pobreží Zadaru a je jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií v regióne. Miestni obyvatelia hlásia výrazne viac kliešťov ako v predchádzajúcich rokoch. Podobné skúsenosti mali aj novinári z chorvátskej televízie pri natáčaní na mieste, keď si opakovane museli odstraňovať kliešte z oblečenia a vybavenia. Informuje o tom rakúsky web oe24.
Hoci kliešte nie sú žiadnou neznámou ani v našom regióne, tak okrem rizík známych v strednej Európe, ako je lymská borelióza a kliešťová encefalitída, majú odborníci na pobreží Jadranského mora obzvlášť obavy z hnedého kliešťa psieho. Tento druh kliešťa môže prenášať stredomorskú škvrnitú horúčku, bakteriálnu infekciu často sprevádzanú horúčkou, bolesťami hlavy, svalov a príznakmi podobnými chrípke. Kliešť môže byť nebezpečný aj pre psy.
Ak sa chystáte k Jadranu, mali by ste byť pri výletoch do prírody obzvlášť ostražití. Odborníci odporúčajú čo najviac sa vyhýbať vysokej tráve a hustým kríkom, nosiť uzavretú obuv a svetlé oblečenie a po prechádzkach dôkladne skontrolovať telo, či sa na ňom nenachádzajú kliešte. Tí, ktorí cestujú so psom, by mali svojho domáceho miláčika pravidelne kontrolovať.