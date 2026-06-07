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Nový liek pomohol odhaliť tichého zabijaka: Lekári upozorňujú na príznaky, ktoré si mnohí nevšimnú

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Rakovina pečene patrí medzi najnebezpečnejšie onkologické ochorenia. Často sa totiž odhalí až v pokročilom štádiu, keď už spôsobuje vážne problémy. Nový liek však priniesol nádej pacientom a zároveň upozornil na príznaky, ktoré bývajú roky prehliadané.

Lekári ju označujú za „tichého zabijaka“. Rakovina pečene totiž v počiatočných štádiách často nespôsobuje výrazné problémy a mnohí pacienti netušia, že sa v ich tele vyvíja vážne ochorenie.

Práve preto odborníci opakovane upozorňujú na nenápadné príznaky, ktoré si ľudia často vysvetľujú únavou, stresom alebo bežnými tráviacimi problémami.

Pozornosť teraz vyvolal aj nový liek, ktorý podľa odborníkov prináša pacientom ďalšiu možnosť liečby a zlepšuje vyhliadky pri niektorých formách rakoviny. Vývoj nových terapií zároveň zvyšuje šance na úspešnejšiu liečbu pri včasnom odhalení ochorenia, píše The Sun.

Prvé príznaky bývajú nenápadné

Najväčším problémom rakoviny pečene je fakt, že sa dlho nemusí prejavovať.

Mnohí pacienti spočiatku pociťujú iba únavu, nechutenstvo alebo nevysvetliteľný úbytok hmotnosti. Objaviť sa môže aj pocit plnosti po malom množstve jedla, tlak alebo bolesť pod pravým rebrom či opakované tráviace ťažkosti.

Keďže tieto problémy sú pomerne bežné, ľudia im často nevenujú pozornosť. Práve preto býva ochorenie odhalené až v pokročilejšom štádiu.

Pozor na žltačku a opuch brucha

S postupujúcim ochorením sa môžu objaviť výraznejšie príznaky.

Medzi najznámejšie patrí zožltnutie kože a očných bielok, tmavý moč, svetlá stolica alebo svrbenie kože. Niektorí pacienti si všimnú aj zväčšenie brucha spôsobené hromadením tekutiny.

Lekári upozorňujú, že práve tieto príznaky si vyžadujú okamžité vyšetrenie.

Riziko rastie pri niektorých ochoreniach

Odborníci upozorňujú, že rakovina pečene sa častejšie objavuje u ľudí s chronickými ochoreniami pečene.

Medzi najväčšie rizikové faktory patrí cirhóza, vírusová hepatitída typu B a C, nadmerné pitie alkoholu či stukovatenie pečene spojené s obezitou a cukrovkou.

Práve obezita sa v posledných rokoch stáva čoraz väčším problémom. Lekári upozorňujú, že počet prípadov rakoviny pečene spojených s metabolickými ochoreniami postupne rastie.

Nové lieky prinášajú nádej

V posledných rokoch sa liečba rakoviny výrazne posunula vpred. Objavujú sa nové cielené lieky aj imunoterapie, ktoré pomáhajú organizmu bojovať s nádorom vlastnými obrannými mechanizmami.

Niektoré nové výskumy dokonca naznačujú, že určité moderné lieky používané pri obezite a cukrovke môžu mať pozitívny vplyv aj na priebeh niektorých druhov rakoviny. Vedci však zdôrazňujú, že ide o predbežné výsledky a potrebný je ďalší výskum.

Včasné odhalenie je kľúčové

Onkológovia sa zhodujú, že pri rakovine pečene rozhoduje čas.

Ak sa nádor podarí zachytiť v skorom štádiu, možnosti liečby sú výrazne širšie a šance na úspech podstatne vyššie. Práve preto odborníci odporúčajú neignorovať dlhodobú únavu, nevysvetliteľné chudnutie alebo pretrvávajúce problémy s trávením.

To, čo sa môže javiť ako obyčajné vyčerpanie, totiž môže byť v niektorých prípadoch prvým signálom ochorenia, ktoré patrí medzi najzákernejšie formy rakoviny.

Viac o téme: VýskumNový liekOdhalenieRakovina pečene
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