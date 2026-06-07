Klub slovenských turistov naďalej povedie Peter Švec

ŽILINA - Predsedom Klubu slovenských turistov (KST) ostáva Peter Švec. Na štvorročné funkčné obdobie ho v sobotu (6. 6.) zvolilo valné zhromaždenie KST, ktoré sa počas tohto víkendu koná v Žiline. Švec vo funkcii predsedu pôsobí od roku 2024, keď ho zvolili do konca funkčného obdobia - na dva roky namiesto Františka Šillera, ktorý odstúpil. Informovali o tom z vedenia KST.
Predseda KST avizoval, že klub čaká množstvo práce nielen v oblasti turistiky a značenia trás, ale aj pri správe majetku a modernizácii turistických chát. Viaceré objekty sú podľa neho dlhodobo zanedbané a vyžadujú si akútne alebo systematické riešenie. „Sú to napríklad nefunkčné čistiarne odpadových vôd. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa jednoducho neriešili, a my sme si dali za úlohu ich postupne vyriešiť. Nebude to otázka mesiacov, bude to otázka rokov, čiže aj na tie najbližšie štyri roky rozhodne máme čo robiť a ideme do toho naplno,“ poznamenal Švec.
Podotkol, že všetky zmeny, ktoré robia, súvisia s cieľom zmodernizovať a zrekonštruovať turistické chaty. „Potrebujeme sa už odkloniť od toho systému, že sa niečo dorobí, prilepí, dostavia k už existujúcej stavbe postupne a nesystematicky. Potrebujeme ich komplexne zrekonštruovať, dať tomu nejakú fasádu, hlavu a pätu a nech sa to urobí poriadne,“ priblížil.
KST zároveň plánuje vybudovať ďalšie turistické útulne pre turistov na diaľkových trasách. „Z analýz nám vyplýva, že na našich trasách, čo sa týka hlavne hrebeňoviek a diaľkových trás, nám chýba zhruba 200 turistických útulní. Začíname, samozrejme, budovaním útulní na trase Cesty hrdinov SNP, kde sme ich už niekoľko vybudovali,“ uzavrel.