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Kauza bývalého šéfa SNS znova ožíva: Ján Slota sa opäť postaví pred súd!

Ján Slota.
Ján Slota. (Zdroj: FOTO TASR/Lukáš Mužla)
© Zoznam/red © Zoznam/red
TASR

BRATISLAVA - Exšéf SNS a bývalý primátor Žiliny Ján Slota sa má v utorok (9. 6.) postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu SR.

Podľa obžaloby mal Ján Slota na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Ján Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal v roku 2024 Jána Slotu za vinného z nepriamej korupcie. Odsúdil ho na dvojročný trest odňatia slobody s tým, že výkon trestu mu podmienečne odložil na štyri roky. Obhajoba podala odvolanie priamo v súdnej sieni, rovnako ako prokurátor.

ŠTS už raz v tejto kauze rozhodoval, keď Jána Slotu v júni 2023 odsúdil na rovnaký dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní štyroch rokov, ale iba za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa podľa súdu obžalovanému nepodarilo preukázať, chýbali jednoznačné dôkazy.

Najvyšší súd SR však rozsudok zrušil a kauzu vrátil späť na ŠTS. Ako v novembri 2023 konštatoval, ŠTS sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené.
 

Viac o téme: Ján SlotaNajvyšší súd SRBývalý predseda SNS
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