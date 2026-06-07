Čínska operácia pri Taiwane vyvolala reakciu: Pobrežná stráž poslala do oblasti plavidlá

PEKING/TCHAJ-PEJ - Čína uskutočnila vo vodách východne od Taiwanu „špeciálnu operáciu“. Taiwanská pobrežná stráž v nedeľu uviedla, že nasadila plavidlá, aby „primerane reagovala“ na túto čínsku operáciu, ktorá podľa nej porušuje medzinárodné právo. Informuje o tom agentúra AFP.
K tejto operácii došlo po tom, čo sa Japonsko a Filipíny minulý mesiac dohodli, že začnú rokovania „o vymedzení námornej hranice“ medzi výlučnou hospodárskou zónou o kontinentálnym šelfom. Čína označila tieto rokovania za nelegálne. Čínske ministerstvo dopravy v sobotu vyslalo námornú políciu, aby „vykonala špeciálnu operáciu na presadzovanie pravidiel námornej dopravy vo vodách východne od ostrova Taiwan,“ informovala agentúra Sinchua.
Podrobnosti tejto operácie nie sú známe, no podľa čínskej tlačovej agentúry bola „nevyhnutným krokom prijatým v reakcii na jednostranné oznámenie Japonska a Filipín, že začnú 'rokovania o vymedzení námornej hranice'“ v blízkosti Taiwanu. Taiwan v stredu uviedol, že by mal byť konzultovaný v súvislosti japonsko-filipínskymi rokovaniami. Taiwanská pobrežná stráž reagovala na čínsku operáciu nasadením viac ako piatich plavidiel. Vo svojom vyhlásení uviedla, že po celý čas monitorovala štyri čínske plavidlá.