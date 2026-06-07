Stmhlavý útek na dovolenku môže skončiť POHROMOU: Tipy pred odchodom, skontrolujte si TIETO spotrebiče

BRATISLAVA - Je začiatok júna. Leto 2026 naplno začína a aj počasie o tom dáva poriadne vedieť. Pracovné dusno a nonstop zapnuté ventilátory či klíma sa o chvíľu vystriedajú so šumom mora a opaľovaním. Preto by ste pred odchodom z vlastného obydlia nemali opomenúť niekoľko tipov a rád k tomu, čo urobiť pred definitívnym zavretím dverí.
Hneď niekoľko rád so sebou priniesol web Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Ide totiž aj o vašu peňaženku a nielen bezpečnosť. Okrem zamknutých dverí a pozatváraných okien či balkónových dverí je tiež dôležité myslieť na elektrické spotrebiče, ktoré máte doma. Ich prevádzka totiž môže byť počas vašej neprítomnosti minimalizovaná na takú mieru, že vám to môže ušetriť zopár eur navyše.
Nie všetky zariadenia musia pracovať neustále a naplno
Kým nie ste doma je dôležité upriamiť svoju pozornosť na zariadenia, ktoré majú pohotovostný režim a nemusia ísť neustále naplno. Hlavne v čase, keď doma vôbec nebudete. Podnik sa odvoláva na výpočty Medzinárodnej energetickej agentúry. Ide o kalkuláciu asi 14 miliárd online elektronických zariadení, ako sú modemy, tlačiarne, set-top boxy alebo hracie konzoly. Tiet ročne spotrebujú v takzvanom stand-by (pohotovostnom) režime na celom svete elektrinu za takmer 60 miliárd eur.
"Pred odchodom na dovolenku sa uistite, že ste zrušili pohotovostný režim na všetkých spotrebičoch, ktoré nebudú v tomto čase v prevádzke – televízor, prehrávač, počítač, hraciu konzolu, ale aj rúru, prípadne umývačku riadu. Zapnutú ponechajte len chladničku s mrazničkou, prípadne Wi-Fi – router, ak sú naň napojené iné spotrebiče, napríklad elektrické žalúzie, ktoré chcete nechať v prevádzke," radí podnik.
Pozrite sa aj na nastavenie chladničky a mrazničky
Nevyhýbajte sa ani zariadeniam ako chladnička či mraznička. Tie počas vašej prítomnosti v byte môžu byť nastavené na vyšší režim chladenia, a to aj preto, že sú na zariadeniach pravidelne otvárané dvierka. To sa však cez vašu neprítomnosť v byte mení a tieto spotrebiče nemusia ísť neustále naplno. Ide spravidla o najväčších "žrútov energie" v domácnosti.
SPP odkazuje, že keďže sa počas vášho pobytu na dovolenke dvierka vôbec nebudú otvárať, spotrebúvajú tak oveľa menej energie a neuniká z nich chlad a ani mráz. "Ušetriť energie môžete aj správnym nastavením teploty spotrebiča – chladnička by mala mať 4 až 5 stupňov Celzia a mraznička asi -18," radí SPP.
Bojler s teplou vodou
Sú domácnosti, ktoré si riešia teplú vodu aj cez vlastný bojler. Ten ohrieva vodu v zásobníku a na šetrenie energií má výzanmný vplyv. "Odporúčame tieto zdroje ohrevu vody pred dovolenkou vypnúť a nastaviť si, ak je to možné, časovačom na diaľku opätovné zapnutie pred návratom. Je zbytočne energeticky náročné opätovne dohrievať vodu, napríklad, v 120-litrovom zásobníku, pokiaľ teplú vodu neodoberáme," ukazuje na ďalší priestor na ušetrenie SPP.
Čo vypínať netreba?
Naopak, je tu aj kategória zariadení, ktoré vypínať netreba. Respektíve to nie je vôbec nutné. Ak by aj došlo k skratu na obvode, napríklad také ističe sa automaticky vypínajú a nie je ich nutné vypínať ako také pred odchodom na dovolenku.
Za reč stoja aj solárne kolektory na ohrev vody. Tie tiež vypínať netreba. Systém je pripravený na to, že sa neodoberá ďalšie teplo na ohrev vodyd a je zabezpečený na situácie s prehriatím.
Sú však zariadenia, ktoré vypojiť natvrdo môžete
Ak vás však trápi obdobie búrok, ktoré nezriadka počas leta býva aj na Slovensku, môžete pre pokoj duše a vzhľadom na bezpečnosť pristúpiť k ich "tvrdému" vypojeniu zo zásuvky.
Prepätie (ak na to vaše zásuvky či predlžovacie káble nie sú technologicky pripravené) nemusia zniesť veľký nápor v elektrickej sieti pri prípadnom údere blesku a televízia či počítač môžu byť v ohrození. "Oplatí sa predchádzať takýmto stavom odpájaním všetkých spotrebičov, u ktorých je to možné, z elektrickej rozvodnej siete. Ušetríme tým prípadné náklady na opätovné zakúpenie „vyhorených“ spotrebičov," radí SPP.