Šutaj Eštok ostro skritizoval migračný pakt: Odmieta povinné kvóty aj platenie za migrantov

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa obáva, že migračný pakt EÚ nedokáže zabrániť problémom s migráciou. Pri pakte má problém s formou „falošnej“ povinnej solidarity. Nesúhlasí s povinnými kvótami ani s platbami za nelegálnych migrantov. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii, kde reagoval na to, že v piatok začal migračný pakt platiť.
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„Pri tomto migračnom pakte máme problém najmä s formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Nechce, aby sa na Slovensku diali tragédie spôsobené migrantami. „Toto na Slovensku nechceme, a práve preto sme sa voči tomuto jasne postavili. Nie sme ani ochotní platiť za týchto nelegálnych migrantov,“ povedal minister s tým, že je zvedavý na to, ako k tejto problematike pristúpi Írsko, ktoré od júla preberá predsedníctvo v Rade EÚ. „Volal som už s írskym ministrom vnútra, ktorý považuje výkon tohto migračného paktu za jednu zo svojich priorít počas írskeho predsedníctva, ktoré sa začne v budúcom mesiaci. Ale Slovensko má jasnú pozíciu, kým tu bude táto vláda, náš postoj proti nelegálnej migrácii platí,“ skonštatoval.
Migračný pakt EÚ je súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci EÚ a vytvára jej spoločný azylový systém. Prijatý bol v roku 2024 a proti boli Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Súčasťou paktu je mechanizmus povinnej solidarity, ktorý nariaďuje buď presídľovanie migrantov, pokutu vo výške 20.000 eur za každého neprijatého migranta alebo poskytnutie operatívnej a technickej podpory pre štáty, ktoré sú najviac vystavené migračnému tlaku.